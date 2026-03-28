Des manifestants prennent part à la deuxième édition du carnaval populaire et deter contre la montée du fascisme, ce samedi 28 mars 2026 a Lausanne. keystone

Lausanne riposte à la «montée du fascisme» avec des paillettes

Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi à Lausanne pour le «carnaval antifasciste», une manifestation annuelle destinée à «fédérer» contre «la montée du fascisme».

Plus de «Suisse»

Plusieurs milliers de personnes ont participé à un «carnaval antifasciste» samedi en fin de journée à Lausanne. Déjà organisée l'année dernière, la manifestation visait à «reprendre l'espace public» et à «fédérer» contre «la montée du fascisme».

Le rassemblement — où des panneaux et masques à l'effigie, par exemple, de Donald Trump, étaient visibles dans le cortège — s'est déroulé sans heurt majeur, alors que des groupuscules nationalistes avaient appelé, sur les réseaux sociaux, à contre-manifester.

Ici, une référence costumée à la série espagnole La casa de papel. keystone

Le carnaval a toutefois donné lieu à plusieurs déprédations, notamment de nombreux tags sur des abribus, des panneaux et des bâtiments, comme ceux des banques UBS et BCV, dont les façades ont aussi été aspergées de peinture rouge.

Un rassemblement festif

Aucune casse, ni altercations au sein du cortège n'ont été signalées à l'issue d'un rassemblement qui se voulait festif.

Des Télétubbies version dystopie? keystone

Appelé «carnaval populaire et déter» (pour déterminé), l'événement a rassemblé environ 5000 personnes, selon un décompte de Keystone-ATS. Environ 4000 selon la police lausannoise.

Itinéraire alternatif

Le cortège a démarré vers 15h30 du quartier du Vallon. Alors que les autorités avaient restreint le parcours souhaité par les organisateurs, ceux-ci n'en ont pas tenu compte et suivi leur propre itinéraire. Ils ont ainsi sillonné le centre-ville durant plusieurs heures avant de s'arrêter au parc de Montbenon, où la fête devait se poursuivre en soirée.

Des milliers de personnes étaient présentes. keystone

Souvent déguisés, les participants ont défilé derrière neuf chars décorés pour l'occasion, dansant au son de plusieurs fanfares ou de musique techno. Ils ont lancé des confettis sur les passants et, parfois, allumé des fusées et fumigènes.

Le cortège a aussi été rythmé par de multiples chansons et slogans, tantôt hostiles aux fascistes, à l'impérialisme et au capitalisme, à la police ou encore au président américain Donald Trump. (sda/ats)