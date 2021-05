Une pétition en soutien de la ZAD du Mormont remise au Grand conseil

Ras-le-bol des policitiens vaudois face aux mesures de précaution

Une large majorité des députés vaudois souhaitent un allégement des mesures de précaution. Malgré la résolution votée en ce sens, Philippe Leuba leur a rappelé que c'était Berne qui commandait.

Le Grand Conseil vaudois souhaite une planification publique qui permettrait aux cafés-restaurants, aux commerces non essentiels et aux lieux culturels et sportifs d'anticiper leur réouverture, après la levée des restrictions fédérales. Acceptée mardi à une large majorité, une résolution en ce sens a été transmise au Conseil d'Etat.

Les différents indicateurs liés à la situation sanitaire (taux d'infection, taux de reproduction, taux d'hospitalisation notamment) permettent d'envisager …