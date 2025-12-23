en partie ensoleillé
QoQa et Patagonia se brouillent à cause d'une polaire

La plateforme vaudoise a récemment mis en vente des produits de la marque américaine Patagonia. Le problème? Ils auraient été achetés dans une zone géographique où les prix sont plus bas. Explications.
Vendredi 19 décembre, la plateforme QoQa réalisait une promotion éclaire: une centaine de polaires de la marque Patagonia étaient disponibles pour 119 francs au lieu de 159, relaie 20 Minutes.

Une promotion qui a fait l'objet d'une discorde. En cause? Patagonia se présente comme une entreprise californienne «écologique et engagée d'un point de vue durabilité». Mais les vêtements vendus par QoQa auraient été achetés sur le marché gris, c'est-à-dire dans une zone géographique où les prix sont plus bas.

Le fondateur de Patagonia fait don de sa société pour sauver la planète

Patagonia dénonce cette pratique, qu'elle décrit comme «un fléau de consommation de masse qui fragilise l'économie locale de proximité et affaiblit les circuits de distribution officiels».

«Patagonia prend le droit de vous informer en tant que consommateur, afin de garantir une transparence totale sur les implications de cette offre. Le marché gris génère un impact environnemental négatif en multipliant les transports et les intermédiaires. Cette offre s'inscrit en contradiction avec les valeurs et les engagements de Patagonia.»
Patagonia sur le site de QoQa.

En réponse à ces accusations publiques, QoQa se défend: l'entreprise vaudoise explique n'avoir, certes, aucun deal avec Patagonia Suisse, mais confirme «avoir trouvé un fournisseur officiel par ses propres moyens en Europe», précise encore 20 Minutes. «Il peut arriver, des fois, que des marques qui ne souhaitent pas vendre en direct chez nous se vexent si nous trouvons un autre fournisseur», souligne Pascal Meyer, directeur de QoQa.

«Pour ce qui est de l'empreinte carbone des produits, que vous les achetiez chez nous ou auprès de la marque, ils viennent du Sri Lanka et leur parcours n'est a priori pas bien différent jusqu'à votre boîte aux lettres.»
Patagonia n'a pas répondu aux sollicitations de nos confrères au moment de la publication de l'article. (ag)

