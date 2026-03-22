Par-dessus le petit pont et hop, dans la grotte: plus d'infos sur cet endroit au point 6. Image: Standortförderung Zürioberland

7 grottes secrètes (et un peu folles) à explorer en Suisse

Le printemps est là! Mais le temps reste en général instable jusqu'à fin avril. Quoi donc de plus idéal qu'une destination «couverte» pour votre prochaine excursion? On vous présente sept grottes à découvrir à travers la Suisse.

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Höllloch, grottes de Saint-Béat, lac souterrain de Saint-Léonard et bien d’autres encore: la Suisse regorge de grottes et autres cavités. Les plus grandes sont généralement bien aménagées, avec des sentiers et des éclairages.

Nous, on vous présente quelques grottes nettement moins «confortables». Leur visite en vaut toutefois largement la peine, tout autant que celle de leurs grandes soeurs. Bonne découverte!

Grotte de la banane (AG)

Distance: 5 kilomètres

Durée: 1h30 environ

Difficulté: Facile

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Commençons par son nom: la grotte de la banane (coordonnées approximatives: 47.49328, 8.21054) a la forme qu'on imagine. On peut s’y glisser par une extrémité, se tenir debout à l’intérieur, puis poursuivre la courbe pour ressortir de l’autre côté. N’oubliez pas votre lampe de poche.

Les deux entrées se font très discrètes. Image: instagram/ sti_a73

Devant la grotte, un emplacement pour des grillades invite à s'accorder une pause. Vous atteindrez le site après une courte randonnée depuis Brugg, en un peu moins de 40 minutes.

Lampes de poche recommandées. Image: Aargau Tourismus

Pour profiter de la vue sur le Plateau, continuez sur un peu plus de 100 mètres. Vous trouverez un panorama des Alpes sur le Bruggerberg, avec une vue sur le «château d’eau» de la Suisse.

Proposition d’itinéraire:

Grotte du Frère (AG)

Distance: 7,5 kilomètres

Durée: 2 heures environ

Difficulté: Facile

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On reste dans le canton d’Argovie, mais un peu plus à l’ouest. Cette fois, cap sur la grotte du Frère (coordonnées approximatives: 47.482033, 8.1026386). Une cavité karstique entourée de nombreuses légendes. Le site a été rénové en 2017, il est depuis de nouveau accessible au public.

Vue depuis la grotte du Frère. Image: Maria Bobrova

La grotte aurait fait partie d’un système souterrain bien plus vaste, aujourd’hui détruit par l’érosion. Des bancs et des tables en bois ainsi qu’un espace barbecue donnent désormais envie de s'y attarder.

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Le moyen le plus simple de s'y rendre est de partir d’Effingen. Vous arriverez en 30 minutes à ce monument naturel situé au Widräk, non loin de l’autoroute A3. Pour prolonger la randonnée, vous pouvez, par exemple, continuer jusqu’au tilleul de Linn, accessible en environ une heure depuis la grotte.

Proposition d’itinéraire:

Bruderloch (TG)

Distance: 7 kilomètres environ

Durée: 1h30 environ

Difficulté: Facile

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On reste dans le thème de la famille (réd: «Bruder» signifie «frère» en allemand), mais on passe de la grotte au «trou», et du canton d’Argovie à celui de Thurgovie. Une galerie d’environ 18 mètres de profondeur a été creusée à la main dans une paroi rocheuse escarpée, l'Itobel. Elle se compose de quatre chambres principales.

La date de construction et la fonction de ce tunnel ne sont pas clairement établies. Il pourrait s’agir d’un simple refuge ou d’une cachette en cas de danger. Un rôle culturel n'est pas à exclure non plus, comme le suggèrent les niches soigneusement aménagées, semblables à des petits autels.

Quoi qu'il en soit, la lampe de poche s'impose désormais. Un grill et des bancs ont été installés au-dessus de la grotte. Depuis Schönholzerswilen, on y accède en un peu plus de 20 minutes. Le chemin de ou vers Mettlen à travers l’Itobel vaut également le détour. On peut l'intégrer dans une randonnée circulaire.

La paroi rocheuse juste à côté de la grotte, sur le chemin menant à l’aire de grillades. Image: Reto Fehr

Proposition d’itinéraire:

Grotte de la Cascade (NE)

Distance: 2 kilomètres

Durée: 40 minutes

Difficulté: Facile

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Comme son nom l’indique, la grotte de la Cascade se situe à proximité immédiate d’une chute d’eau. Celle-ci a été rendue célèbre par Jean-Jacques Rousseau. Et quiconque l’a déjà vue avec un débit conséquent comprend pourquoi elle a fasciné l’écrivain.

La courte marche commence au parking situé à l’extérieur de Môtiers, dans le Val-de-Travers. C’est aussi le point de départ de l’impressionnante gorge de la Poëta-Raisse (accessible seulement à partir d’avril).

Aujourd’hui, on part dans l'autre sens. On suit d’abord le ruisseau du Breuil, avant de monter légèrement à travers la forêt, jusqu’à la grotte. Celle-ci mesure environ 200 mètres et se termine par un siphon. Une partie reste inexplorée. Avec une lampe de poche et de bonnes chaussures, vous vous aventurerez sur les premiers mètres par vous-mêmes. On vous déconseille toutefois d’aller trop loin. Pour découvrir ce monde souterrain plus en profondeur, mieux vaut réserver une visite guidée.

À proximité, plusieurs aires équipées d'un foyer permettent de se restaurer (notamment près du parking). Le sentier mène aussi jusqu’à la cascade, ce qui permet d’effectuer une petite boucle.

Proposition d’itinéraire:

Grottes de Naye (VD)

Distance: 3 kilomètres

Durée: environ 1h15

Difficulté: Moyenne

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Au-dessus de Montreux, les Rochers-de-Naye sont particulièrement appréciés des promeneurs. On y profite d’une vue splendide sur le lac Léman – le tout sans effort particulier. Le sommet est en effet accessible en moins d’une heure grâce à un train à crémaillère. On peut aussi combiner la randonnée avec une traversée de grotte, mais uniquement de mi-juillet à octobre selon la météo.

Pour découvrir les grottes de Naye, on s'arrête à l’avant-dernière station (La Perche). De là, l’itinéraire passe par le col de Bonaudon, jusqu’à la grotte. Contrairement aux autres sites présentés ici, on emprunte un «sentier de randonnée» plutôt que de cheminer à travers des espaces de détente.

L’entrée inférieure de la grotte. Attention: avant mi-juillet, elle n’est pas accessible. Image: Reto Fehr

Munis d’une lampe de poche (et idéalement d’un casque), vous traversez cette cavité d’environ 170 mètres. Le sol peut y être glissant, le parcours est raide et parfois étroit. Il convient donc de bien évaluer votre préparation avant de vous engager. Une trentaine de minutes plus tard, vous voilà aux Rochers-de-Naye.

Le long de l’escalier métallique autour de la grotte. Image: Instagram/ little_travel_fee

Et si la claustrophobie vous gagne, il reste possible de contourner la grotte. Surtout que ce chemin spectaculaire, équipé d’un escalier métallique, vaut à lui seul le détour – à condition de ne pas avoir le vertige.

ATTENTION: le sentier menant aux grottes de Naye est généralement accessible de mi-juillet à octobre, selon l’enneigement résiduel. Plus d’informations disponibles ici.

Proposition d'itinéraire:

Hagheerenloch (ZH)

Distance: 7 kilomètres

Durée: environ 2 heures 15

Difficulté: Moyenne

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ATTENTION: le sentier passant par le Hagheerenloch est actuellement (mars 2026) fermé en raison d’un glissement de terrain. Vérifiez son état avant de partir.

La vallée est connue pour ses «Giessen» et «Gubel» (cascades et demi-grottes). Même si l’on ne peut généralement pas aller trop loin, le spectacle est impressionnant.

L’entrée du Hagheerenloch. Image: Reto fehr

Et voici le Hagheerenloch. Cette cavité mesure environ 15 mètres de large, 30 mètres de profondeur et entre 1,5 et 2,5 mètres de hauteur. Le sol y est souvent humide et boueux. Selon la légende, elle aurait servi de prison et serait reliée au château de Sternsberg. Aujourd’hui, des bancs ont été installés à l'entrée.

Près de la cascade d’Äbenegg (Hagheerengubel), voilà ce qui vous tend les bras. Image: Standortförderung Zürioberland

À noter aussi: en chemin vers le Hagheerenloch, vous passerez par la cascade d’Äbenegg, et son aire de piquenique. Un détour s’impose pour admirer ces «Giessen» et «Gubel».

Proposition d’itinéraire:

Grotte des Païens (SO)

Distance: 7,5 kilomètres

Durée: 2 heures 30

Difficulté: Moyenne

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Il y a le «Tuusigerstägli» près d’Olten. Mais en empruntant le sentier de crête, on peut aussi traverser la grotte des Païens.

L’entrée ne laisse pas vraiment présager de la suite. Image: Kanton Solothurn Tourismus

La balade démarre à Olten, en direction de Born. Le sentier de crête est recommandé: il n’est ni exposé ni difficile. On arrive à la grotte environ 1 heure 30 plus tard (coordonnées approximatives: 47.319009, 7.88518).

La grotte est équipée de marches métalliques, d’une échelle et de prises pour faciliter la traversée. Le sol peut toutefois être glissant, la prudence reste de mise. Une petite aventure, idéale aussi pour les familles avec des enfants (déjà un peu plus grands).

Proposition d’itinéraire:

(Adaptation en français: Valentine Zenker)

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