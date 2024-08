La ferme du château d'Ependes (VD) est en flammes mardi soir. Le feu se serait déclaré vers 21h45, selon 24 heures . De nombreux pompiers ont été mobilisés et des vaches ainsi que des veaux ont été éloignés du brasier. (jch)

