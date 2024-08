Un incendie mobilise des dizaines de pompiers à Ependes

Mastercard impose des frais en douce sur certaines cartes en Suisse

En toute discrétion, le géant américain des cartes de crédit a obtenu que des commissions soient appliqués en Suisse sur les anciennes cartes Maestro. Pour les consommateurs, c'est une mauvaise nouvelle.

En Allemagne, le géant américain des cartes Mastercard a mis fin aux cartes Maestro, lancées sur le marché il y a une trentaine d'années. Les banques allemandes n'ont désormais plus le droit d'émettre ces cartes de débit. Elles doivent passer à la dernière génération. L'avantage: avec les nouvelles, il est possible de faire des achats sur Internet. Avec Maestro, on ne pouvait que payer sur place et retirer de l'argent liquide.