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Altercation en Romandie: un homme entre la vie et la mort

Altercation avec des jeunes en Romandie: un homme entre la vie et la mort

Un septuagénaire a été retrouvé inconscient à Sainte-Croix (VD) après une altercation avec des jeunes. Son pronostic vital est engagé.
05.08.2026, 10:2005.08.2026, 10:27
[Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] A patrol of the cantonal police of Vaud stands in front of their their car with blue lights switched on, photographed in Cugy, in the Canton of Vaud, Switzerl ...
Image: KEYSTONE

Un homme de 72 ans a été gravement blessé mercredi peu après minuit au centre de Ste-Croix (VD), «à la suite d'un différend qui l'a opposé à plusieurs jeunes individus». Le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction.

«Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, un homme de 72 ans, aurait été frappée avant de chuter lourdement au sol et de perdre connaissance, précise mercredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. L'homme a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital «dans un état jugé préoccupant». Son pronostic vital est engagé.

Violence chez les jeunes en Suisse: un profil se dégage

Identifié par les inspecteurs et entendu par les inspecteurs, un ressortissant français âgé de 14 ans domicilié dans la région a été placé en détention provisoire. Les autres personnes impliquées ont également été identifiées et entendues, indique encore la police cantonale. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la police de sûreté. (jzs/ats)

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