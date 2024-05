Grosse opération antidrogue à Lausanne: 39 interpellations

Image: KEYSTONE

Une opération policière à Lausanne a arrêté 39 personnes pour trafic de drogue, saisissant plus d'un kilo de cocaïne, diverses drogues et 48 000 francs.

Plus de «Suisse»

Une vaste opération policière a permis d'interpeller 39 personnes à Lausanne en lien avec le trafic de drogue. Ce coup de filet, qui s'est déroulé le 14 mai dans un immeuble de la rue de Genève, a débouché sur la saisie de plus d'un kilo de cocaïne, de diverses autres drogues et de 48 000 francs en espèces.

Les forces de l'ordre – 57 policiers en tout – ont investi plusieurs appartements de cet immeuble qui servait de base arrière au trafic, a annoncé mardi la police vaudoise, qui a mené l'opération avec la police de Lausanne.

Parmi les personnes interpellées, deux ont été condamnées par ordonnance pénale immédiate à des peines de prison, quatre ont été placées en détention provisoire et trois ont été transférées dans d'autres cantons pour des peines à purger. Les autres individus ont été relâchés au terme des contrôles.

«Toutes ces personnes sont liées au trafic de produits stupéfiants, en particulier le trafic de cocaïne en rue dans les différentes villes du canton de Vaud» La police

Les personnes incarcérées, dénoncées et transférées, sont des ressortissants nigérians et ghanéens, âgés de 22 à 40 ans.

Cette opération conjointe des brigades de stupéfiants de la police cantonale vaudoise et de la police municipale de Lausanne a nécessité l'engagement de 57 policières et policiers. Le Service de la population du canton de Vaud et la police du feu du Service de protection et sauvetage Lausanne sont aussi intervenus «en appui». Les investigations se poursuivent sous la conduite des procureurs STRADA du Ministère public vaudois, conclut le communiqué. (jah/ats)