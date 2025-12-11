larges éclaircies
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Affaire Dittli: Le rapport du Grand conseil publié en janvier

Affaire Dittli: On connait la date de publication du rapport

Selon Val
Selon Valérie Dittli, cette procédure constitue une «opportunité d'établir les faits» (archives).Keystone
Le rapport spécial du Grand Conseil sur l’affaire Dittli sera finalement dévoilé en janvier. Alors que la délégation chargée d’examiner les dysfonctionnements révélés au sein de l’administration boucle son analyse, les élus vaudois se préparent déjà à trancher une question sensible: faudra-t-il, ou non, une Commission d’enquête parlementaire pour éclaircir toute l’affaire?
11.12.2025, 20:3411.12.2025, 20:34

Le rapport spécifique du Grand Conseil vaudois sur l'affaire Dittli sera dévoilé courant janvier. Les travaux de la délégation des commissions de surveillance, qui était chargée de produire d'ici la fin de l'année une analyse sur les dysfonctionnements relevés au sein de l'administration par l'expert Jean Studer, sont en cours de finalisation.

Dans une note à la presse publiée jeudi, le Bureau du Grand Conseil annonce que cette délégation spéciale organisera une conférence de presse afin de présenter ses conclusions. D'ici là, est-il précisé, aucun commentaire ne sera fait sur les travaux encore en cours.

Vaud nomme une Genevoise à ce poste lié à l'affaire Dittli

La délégation des commissions de surveillance a été mise sur pied après l'acceptation par le Parlement (à l'unanimité moins deux abstentions), le 25 mars dernier, d'une résolution demandant l'instauration d'une telle délégation. Elle est composée de treize membres des deux commissions de surveillance du Grand Conseil, soit des membres de la Commission des finances (Cofin) et de la Commission de gestion (Coges), et présidée par Céline Baux (UDC).

CEP ou pas CEP?

Le Grand Conseil avait indiqué vouloir faire «toute la lumière» sur les dysfonctionnements soulevés par le rapport d'audit de Jean Studer au sein du Département des finances alors en mains de la ministre centriste Valérie Dittli, mais qui lui a été retiré depuis. La délégation a certainement élargi le périmètre de sa mission aux questions du bouclier fiscal, mis en lumière par l'affaire Dittli.

Au printemps dernier aussi, soutenu par la gauche et des Vert'libéraux, le député de la gauche radicale (EP) Hadrien Buclin a déposé en plénum une requête de Commission d'enquête parlementaire (CEP) pour faire la lumière sur le système de bouclier fiscal. Le Conseil d'Etat estime que ce n'est pas nécessaire, mais c'est le Grand Conseil qui aura le dernier mot. La délégation avait indiqué vouloir intégrer déjà dans ses réflexions l'éventualité d'une CEP.

Voici combien Valérie Dittli a déjà coûté aux Vaudois

Pour rappel, fin août dernier, le rapport Paychère, du nom de l'expert indépendant chargé de faire la lumière sur l'utilisation du bouclier fiscal, avait montré que sa pratique a été non-conforme à la loi entre 2009 et 2021 dans le canton de Vaud. Il ne chiffrait pas, en revanche, les pertes fiscales ni éclaircissait les véritables responsabilités.

A ce stade, deux enquêtes pénales ont été ouvertes dans l'affaire Dittli. (mbr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
En Suisse romande, la viande en croûte ...
1 / 3
En Suisse romande, la viande en croûte ...
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Devenir riche avec du vomi de baleine? C'est possible
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi vous ne risquez pas de trouver des Lindor chez Aldi ou Lidl
Le géant suisse du chocolat Lindt & Sprüngli refuse catégoriquement d’entrer dans les rayons d’Aldi et Lidl en Allemagne. Pour son patron, vendre chez les discounters reviendrait à brader la marque et à fragiliser tout l’écosystème Lindor. Alors que le «chocolat Dubaï» cartonne, Lindt prépare déjà son prochain coup.
Le fabricant de chocolat Lindt & Sprüngli n’a aucune intention de collaborer avec les discounters allemands Aldi et Lidl. Dans un entretien accordé au journal Zeit, le patron de Lindt, Adalbert Lechner, l’explique sans détour:
L’article