Valérie Dittli a déjà coûté 40 000 francs aux Vaudois

Valerie Dittli, conseillere d&#039;Etat vaudoise, arrive lors d&#039;une conference de presse au sujet des mesures prises suite a l&#039;analyse au sein du DFA ce vendredi, 21 mars 2025 a Lausanne. le ...
Une procédure pénale est toujours en cours contre Valérie Dittli.Keystone

Voici combien Valérie Dittli a déjà coûté aux Vaudois

L'Etat de Vaud a couvert pour plus de 40 000 francs de frais d'avocats dans le cadre des déboires judiciaires de sa conseillère d'Etat. Et selon 24 heures, ce montant pourrait encore s'alourdir.
07.11.2025, 14:2907.11.2025, 14:29

L'ardoise laissée au Canton par Valérie Dittli pour ses frais de justice est «énorme», estiment plusieurs avocats vaudois contactés par 24 heures.

Le journal révèle cette semaine que sur la base d'une directive, le gouvernement a décidé de s'acquitter des factures pour la défense de sa conseillère d'Etat. Celles-ci s'élèvent pour l'heure à 44 141,25 francs.

Ce montant concerne uniquement le contentieux qui avait opposé en 2024 l'élue à l'ancien président de la commission foncière rurale vaudoise. L'homme avait alors porté plainte contre Valérie Dittli pour calomnie, subsidiairement diffamation, abus d’autorité et violation du secret de fonction.

Le litige s'était conclu par un accord entre les différentes parties. La plainte avait alors été retirée et l'affaire classée.

Un cas inédit

Mais, comme le relève 24 heures, la facture à la charge de l'Etat de Vaud pourrait encore augmenter, puisque Valérie Dittli est visée par une deuxième enquête. Le Ministère public vaudois a récemment ouvert une instruction pénale à l’encontre de la conseillère d’Etat pour abus d’autorité en lien avec la pratique du bouclier fiscal.

Dans ce dossier lié à la publication du rapport Studer en mars dernier, la justice doit entendre l'élue centriste en qualité de prévenue. Mais selon 24 heures, cette audition n'a pas encore eu lieu.

Enquête pénale confirmée contre Valérie Dittli

Là aussi, la défense de Valérie Dittli, qui bénéficie de la présomption d'innocence, sera financée par le Canton. Mais dans ce cas décrit comme inédit, le journal vaudois fait état d'une exception.

Alors que la procédure fait suite à une dénonciation du Conseil d'Etat lui-même, l'élue pourrait être amenée à rembourser ces frais si l'enquête devait aboutir «à une condamnation entrée en force».

Des précédents

Cette prise en charge des honoraires d'avocats pour un membre du gouvernement n'est pas une première, rapporte 24 heures. Depuis 2019, quatre conseillers d'Etat ont en profité:

  1. Valérie Dittli (44 141 francs, pour le moment)
  2. Pascal Broulis (environ 30 000 francs)
  3. Jacqueline de Quattro (environ 22 000 francs)
  4. Cesla Amarelle (14 565 francs)

