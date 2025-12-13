brouillard
Une fuite de chlore à la piscine d’Etoy hospitalise trois adolescents

Trois adolescents ont été hospitalisés vendredi soir à la suite d’un incident au Centre sportif d’Etoy, où une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées après l’émission de chlore, a indiqué la police cantonale samedi.
Une fuite de chlore survenue vendredi en début de soirée à la piscine du Centre sportif d'Etoy a nécessité l'évacuation d'une cinquantaine de personnes. Intoxiqués, trois adolescents ont dû être hospitalisés, mais leur vie n'est pas en danger, indique la police cantonale samedi.

Les trois adolescents âgés de 15 ans sont toujours en observation à l'hôpital, précise la police dans son communiqué, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. La police ignore pour l'heure les raisons de la fuite de chlore, survenue vers 18h45. Le Ministère public a ouvert une enquête. (tib/ats)

