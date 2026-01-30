ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Valérie Dittli admet avoir eu honte à la RTS

L&#039;enqu
Valérie Dittli a redit ses regrets d'avoir plongé certains collaborateurs «dans la souffrance» (image d'archives).Keystone

Valérie Dittli admet avoir eu «honte»

La conseillère d'Etat vaudoise était l'invitée de la Matinale de la RTS ce vendredi. Elle a été interrogée sur plusieurs dossiers, dont le mal-être exprimé par certains de ses collaborateurs.
30.01.2026, 11:3630.01.2026, 11:37

Critiquée de toutes parts, Valérie Dittli réaffirme sa «motivation intacte» à exercer comme conseillère d'Etat. La ministre centriste compte aller au bout de son mandat en 2027 et dira «en temps voulu» si elle se représente ou pas.

Interviewée vendredi dans la Matinale de la RTS, Valérie Dittli est notamment revenue sur la séance du Grand Conseil du 20 janvier, lorsqu'elle a été passée au grill par les députés à la suite d'un rapport épinglant de multiples dysfonctionnements dans son ancien département des finances.

Le Grand Conseil vaudois passe (encore) un savon à Valérie Dittli

«Cela a été extrêmement dur. J'avais l'impression d'être devant un tribunal, face à des personnes qui étaient à la fois juges et parties», a-t-elle estimé.

«Peu importe ce que je répondais, on disait que c'était faux. C'est comme si je n'avais pas le droit de me défendre»

Comme devant le Grand Conseil, Valérie Dittli n'a pas répondu vendredi matin aux questions sensibles, notamment sur des mandats externes octroyés et potentiellement problématiques en matière de conflits d'intérêts.

Pas «la seule responsable»

Elle a, en revanche, redit ses regrets d'avoir plongé certains collaborateurs «dans la souffrance» avec son style de management. Interrogée si elle avait eu «honte» face au mal-être exprimé par ses collaborateurs, elle a répondu par l'affirmative.

«J'assume ma part», a-t-elle dit, ajoutant toutefois ne pas être «la seule responsable» des problèmes au sein du Département des finances, qui lui a été retiré en mars 2025.

La séquence 👇

Vidéo: watson

Sur l'affaire «parallèle» du bouclier fiscal, Valérie Dittli a estimé qu'elle avait eu «raison» de suivre son «intuition» et «d'insister», le rapport Paychère publié en août ayant montré que ce mécanisme avait été appliqué de manière illégale entre 2009 et 2021. «Je voulais absolument savoir ce qui s'était passé et j'ai été rigoureuse», a-t-elle affirmé, sans vouloir commenter l'action du précédent ministre des Finances, Pascal Broulis.

Visée par une instruction pénale

Epinglée dans plusieurs rapports, tancée par des députés de tous bords politiques, Valérie Dittli se trouve aussi, pour mémoire, dans le viseur de la justice vaudoise. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale à son encontre l'automne dernier.

L'enquête porte sur des faits potentiellement constitutifs d'abus d'autorité, sachant que la désormais ex-grande argentière a demandé d'annuler ou de faire annuler des taxations entrées en force en lien avec le bouclier fiscal. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
On a testé Rollers, ce nouveau mini-golf-bar ultra kitsch à Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Méfiez-vous du radar Wall-E en Romandie
Après douze ans de service et plus de 20 millions de francs d’amendes, le radar «Grosse Bertha» avait tiré sa révérence l'année passée dans le canton de Neuchâtel. Son successeur a désormais un nom.
Pendant plus d’une décennie, un radar semi-mobile bien connu des automobilistes a marqué les routes du canton de Neuchâtel. Surnommé la «Grosse Bertha», cet appareil imposant a été utilisé par la police durant douze ans, avant d’être retiré du service le 27 novembre 2025.
L’article