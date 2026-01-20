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Le Grand Conseil vaudois passe un savon à Valérie Dittli

Valérie Dittli va rembourser le PLR
La conseillère d'Etat a passé un sale moment, face aux députés.Keystone

Le Grand Conseil vaudois passe (encore) un savon à Valérie Dittli

Valérie Dittli a dû rendre des comptes face au Grand Conseil vaudois, ce mardi, quelques jours après la publication d'un nouveau rapports faisant état de dysfonctionnements. Et cela ne s'est pas exactement passé en douceur.
20.01.2026, 18:5527.04.2026, 11:43

Valérie Dittli a été fortement malmenée mardi par le Grand Conseil vaudois, une semaine après la publication d'un rapport épinglant de multiples dysfonctionnements. La ministre a exprimé ses regrets, mais l'absence de véritables réponses a irrité les députés.

Le sentiment général a été résumé par le député Jean-Daniel Carrard (PLR) dans la dernière prise de parole du jour.

«On passe la journée à essayer de comprendre et on obtient des réponses qui n'en sont pas. On tourne autour du pot et on nous prend pour des ânes»
Daniel Carrard (PLR)

Plusieurs de ces questions ont porté sur des mandats externes octroyés par Valérie Dittli, potentiellement problématiques en matière de conflits d'intérêts. Ceux accordés à l'ancien président de la Commission foncière rurale 1, peu après le retrait d'une plainte envers la conseillère d'Etat, ont notamment occupé les discussions.

Après Dittli, le scandale fiscal prend de l’ampleur

Quel accord a été conclu ? Ces mandats ont-ils été accordés en contrepartie du retrait de la plainte ? Valérie Dittli n'a pas répondu, affirmant qu'elle «réservait» ses réponses pour l'enquête de l'ancien président du tribunal cantonal Jean-François Meylan, mandaté par le Conseil d'Etat pour faire la lumière sur «cette affaire dans l'affaire.»

Critiques tous azimuts

D'autres interrogations, nées à la suite du rapport la Délégation des commissions de surveillance, sont restées sans réponse précise. Les députés s'en sont agacés. Tout comme ils se sont indignés des éléments contenus dans ce rapport.

Le management «inadéquat» de Valérie Dittli, «la souffrance» qu'elle a engendrée parmi ses équipes, «l'illégalité» de certains choix ou encore sa gestion «déficiente» des conflits d'intérêts" ont, parmi d'autres reproches, été évoqués par les députés.

Le PS demande la «mise en retrait» de Valérie Dittli

Les prises de parole se sont succédé pour dire à quel point les manquements de Valérie Dittli étaient «nombreux» et «inacceptables». Les plus modérés ont appelé à une «remise en question profonde», les plus virulents à une démission.

Certains élus ont ajouté que l'ensemble du Conseil d'Etat avait «une part de responsabilité». Et ce dès son entrée en fonction en 2022, lorsqu'il avait confié un département aussi «complexe» que celui des Finances à une novice en politique.

Des regrets

Assaillie de toutes parts, Valérie Dittli a pris la parole pour exprimer ses «regrets» et dire qu'elle était «sincèrement désolée» d'avoir fait vivre «des situations difficiles» à certains collaborateurs. «Je n'ai jamais voulu blesser ou heurter qui que ce soit», a-t-elle déclaré.

Reconnaissant son manque d'expérience lors de son entrée en fonction, elle a admis «des choix qui n'étaient pas appropriés». A ses yeux toutefois, elle a su «tirer les enseignements» nécessaires.

«La conseillère d'Etat d'aujourd'hui n'est plus la même que celle que j'étais hier»
Valérie Dittli

Elle a notamment évoqué un climat «apaisé» dans son Département.

Elle a aussi promis «une transparence totale», ce qui n'a pas manqué de faire tiquer les députés dont les questions restaient sans réponse.

Confiance «écornée»

La présidente du Conseil d'Etat Christelle Luisier a évoqué «une période très difficile» pour le gouvernement. Sans nommer sa collègue, elle a relevé que «la confiance et la collégialité» avaient été «écornées».

PS et UDC vont s'affronter face à des Vaudois furieux

Elle a aussi souligné que le Conseil d'Etat avait eu peu de marge de manoeuvre et qu'il avait déjà pris «la mesure la plus forte» possible en réorganisant les Départements, en l'occurrence en retirant les Finances à Valérie Dittli en mars dernier.

La conseillère d'Etat Nuria Gorrite, en charge des ressources humaines, est également intervenue. Elle a notamment annoncé des mesures RH, par exemple pour renforcer «l'accompagnement» des futurs nouveaux membres du Conseil d'Etat.

(ats)

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