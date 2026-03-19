Voici les deux vainqueurs du test, à gauche un modèle H&M, à droite un modèle Mammut. montage watson

Ils testent 10 vestes techniques en Suisse: seules 2 résistent à la pluie

L'émission alémanique Kassensturz a testé dix vestes vendues en Suisse et a voulu trouver le combo parfait: solide, imperméable et respirante.

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Toutes les vestes softshell ne se valent pas face à la pluie. C’est le constat d’un test en laboratoire réalisé pour les magazines de consommateurs Kassensturz et Saldo, qui ont passé au crible dix modèles vendus en Suisse, avec des prix allant de 69,90 à 260 francs.

L'objectif était simple: mesurer leur résistance à la pluie, leur respirabilité et leur robustesse. Le média alémanique précise:

«Ce sont les qualités de polyvalence qui étaient recherchées. Car les vestes softshell sont utilisées dans des contextes très variés, de la courte promenade avec le chien aux randonnées en montagne.»

Verdict: seules deux vestes obtiennent la mention «bien», tandis que plusieurs modèles présentent de nettes faiblesses.

Le test de pluie fait la différence pour les vestes softshell

Le critère principal, la résistance à l’eau, représentait 60% de la note finale. Les vestes ont été soumises à une pluie artificielle pendant une heure, une épreuve exigeante.

Résultat: trois modèles échouent clairement. Les vestes Helly Hansen «Men’s Blaze Hooded Softshell Jacket» et The North Face «Nimble» laissent passer beaucoup d’eau jusqu’au corps. Les deux obtiennent ainsi une note insuffisante. Confrontée à ce verdict, la marque Helly Hansen rappelle toutefois que les softshells ne sont pas conçues pour être totalement imperméables, mais simplement déperlantes. The North Face n’a pas souhaité commenter.

Autre mauvaise surprise: la veste 46 Nord (marque d’Ochsner Sport). Si elle protège relativement bien de l’eau, elle s’en imbibe fortement et souffre aussi d’une respirabilité insuffisante.

De bonnes performances… mais pas partout

Globalement, les vestes testées s’en sortent bien sur certains points. La plupart sont efficaces contre le vent, et une seule, le modèle «Sport Lansing» de Manor, échoue au test de résistance à l’abrasion. Mais comme le souligne Kassensturz, il n’existe pas de veste parfaite: il faut choisir selon l’usage, entre confort au quotidien et performance sportive.

Néanmois, deux vestes se distinguent et arrivent en tête ex aequo avec la note de 5,3 («bien»):

La «Ultimate Comfort SO Hooded Jacket» de Mammut, la plus chère du test (260 francs).

La «Move Softshell Anorak» de H&M, beaucoup plus abordable (79,95 francs).

Le modèle de Mammut se démarque par une excellente déperlance, tandis que celui de H&M offre le meilleur compromis entre protection contre la pluie et respirabilité. Les deux sont également jugés robustes.

Conclusion du test: la veste softshell idéale n’existe pas. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut choisir son modèle en fonction de ses besoins, balade tranquille ou activité sportive, et ne pas surestimer sa capacité à résister à de fortes pluies. (hun)