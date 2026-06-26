Jean-Robert Terrier était menacé d'exclusion. Keystone

Le Centre renonce à exclure le président des Jeunes qui avait critiqué Dittli

Après plusieurs semaines de tensions et une mobilisation des jeunesses de partis du PS, PLR, Verts et Verts'libéraux, Jean-Robert Terrier conserve sa place au sein du Centre Vaud.

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Le Centre Vaud a finalement renoncé à exclure Jean-Robert Terrier. Réuni jeudi soir à Crissier, le comité du parti a décidé de ne pas sanctionner le président des Jeunes du Centre Vaud, qui avait vivement critiqué la conseillère d'Etat Valérie Dittli après la publication du rapport Meylan, rapporte 24 Heures.

Cette décision met un terme à plusieurs semaines de tensions internes. Fin mai, une procédure disciplinaire avait été ouverte contre le jeune élu de 24 ans après ses prises de position publiques sur l'affaire Dittli. Il avait notamment estimé que la ministre n'avait plus sa place au gouvernement vaudois.

Quelques heures avant la réunion du comité cantonal, plusieurs jeunesses de partis vaudois avaient appelé le Centre Vaud à renoncer à cette procédure. Dans un communiqué commun, elles dénonçaient une démarche «disproportionnée» et estimaient que sanctionner Jean-Robert Terrier pour avoir exprimé une position nuancée enverrait un mauvais signal à la relève politique. Les signataires rappelaient que les mouvements de jeunesse ont précisément vocation à nourrir le débat démocratique au sein des partis.

Selon 24 heures, c'est finalement le comité du parti qui a choisi de ne pas prononcer l'exclusion. Jean-Robert Terrier reste donc membre du Centre Vaud. Cette annonce est intervenue à l'issue d'une assemblée largement consacrée à d'autres dossiers. Les délégués ont notamment rejeté, par 24 voix contre 9, l'initiative fiscale des organisations patronales visant une baisse de 12% de l'impôt sur le revenu et la fortune. Valérie Dittli y a défendu la position du Conseil d'Etat, opposé au texte.

Que va faire Valérie Dittli?

Le nouveau président du Centre Vaud, Giancarlo Sergi, a également présenté le calendrier en vue des élections cantonales de 2027. La conseillère d'Etat Valérie Dittli, empêtrée dans plusieurs affaires, devra annoncer d'ici au 11 août si elle souhaite briguer un nouveau mandat. Trois scénarios restent sur la table: une nouvelle candidature avec le soutien du parti, un retrait volontaire ou un refus d'investiture par le Centre Vaud. (jah)