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Vaud réactive son plan canicule

KEYPIX - Two festivalgoers cool off with a mist of water during the 49th edition of the Paleo Festival, in Nyon Switzerland, Friday, July 24, 2026. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Deux festivaliers au Paléo Festival à Nyon, le vendredi 24 juillet 2026.Image: KEYSTONE

Vaud réactive son plan canicule

Comme d'autres cantons, le plan canicule vaudois sera activé dès mercredi. Parmi les mesures de sécurité figurent une attention particulière aux personnes les plus exposées et une sécurité des employés.
28.07.2026, 12:3228.07.2026, 12:32

A l'instar d'autres cantons, Vaud réactive dès mercredi les plans canicule des institutions socio-sanitaires et des communes. Objectif: renforcer la prévention, la surveillance et l'accompagnement des personnes les plus vulnérables.

Mardi, les autorités vaudoises rappellent dans leur communiqué:

«Il s'agit par exemple de rester attentif à l'apparition ou à l'aggravation de symptômes et de veiller davantage sur les personnes les plus exposées, notamment en prenant régulièrement de leurs nouvelles et en s'assurant qu'elles peuvent boire, s'alimenter et se rafraîchir correctement.»
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Le canton appelle également chaque employeur à «assurer la sécurité de ses employés et de prendre les mesures nécessaires pour préserver leur santé». Cela passe par exemple par un aménagement des horaires, une hausse de la fréquence des pauses, une baisse de la charge physique ou la mise à disposition de zones ombragées et de boissons fraîches. (ats)

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