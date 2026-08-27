Le McDonald de Saint-Laurent à Lausanne, le 27 août 2026. Image: watson

McDo barricadé à Lausanne: une femme de 21 ans retrouvée sans vie

Une femme de 21 ans est décédée mercredi dans un McDonald’s de Lausanne. L’intervention d’une tierce personne semble exclue.

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Une femme de 21 ans a été retrouvée sans vie mercredi soir dans le McDonald's de la rue Saint-Laurent, à Lausanne. La police, qui communique ce jeudi matin sur les événements, indique que les premiers éléments recueillis tendent à exclure l'intervention d'une tierce personne.

Mercredi soir, watson révélait que le McDonald's de la place Saint-Laurent avait été barricadé par la police aux alentours de 18h30. Plusieurs policiers se trouvaient devant l'établissement et l'accès au restaurant n'était plus possible. La raison de cette importante intervention restait alors inconnue.

Mercredi soir, la police empêche l'accès à l'établissement. Image: watson

La police municipale de Lausanne apporte désormais des précisions. Peu après 18h, la Centrale vaudoise de police a été avisée d'une intervention nécessitant l'engagement de la police municipale dans le restaurant. Une personne a été découverte sans vie sur place. Il s'agit d'une Suissesse de 21 ans domiciliée dans le canton de Genève.

Ce que dit l'enquête pour l'instant

Selon les premiers éléments communiqués par la police, l'intervention d'une tierce personne tend à être exclue. Les circonstances exactes du décès doivent, toutefois, encore être déterminées. Une enquête est menée par la police judiciaire municipale sous la direction du Ministère public du canton de Vaud.

L'intervention a mobilisé six patrouilles des unités d'intervention et d'action de proximité de la police lausannoise, ainsi que la police judiciaire municipale, la brigade de police scientifique de la police cantonale vaudoise et la cellule de soutien psychologique AVP-police. La circulation des piétons dans la rue Saint-Laurent est restée possible durant l'intervention.

L'établissement a rouvert

Le restaurant est resté fermé mercredi soir pour les besoins de l'enquête. Une fois les opérations de police terminées, les lieux ont été rendus à l'exploitant.

Jeudi matin, le McDonald's avait rouvert ses portes. Sur place, watson n'a rien constaté d'inhabituel. L'établissement était presque vide, avec un client sur la terrasse et quelques personnes en train de commander. Interrogés, les employés présents n'ont pas su ou pas souhaité expliquer ce qui s'était passé la veille. (jah)