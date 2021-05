Un char des opposants aux initiatives agricoles incendié

Pourquoi la police vaudoise a tweeté comme jamais depuis la ZAD

La police vaudoise a diffusé des dizaines de vidéos durant l’évacuation de la ZAD du Mormont mardi. Du jamais vu. Décryptage.

Des images de l’évacuation de la ZAD du Mormont (VD), il en a plu des cargaisons ce mardi. Sur les lives des nombreux médias, watson compris, qui avaient envoyé leurs journalistes sur place, sur les canaux des activistes… et sur les réseaux sociaux de la police cantonale vaudoise.

Ultra connectée, la police a tweeté et partagé des photos et vidéos pendant l’opération, comme jamais ou presque. Du moins, c’était notre impression. Et André Duvillard, calé en matière de police en tant …