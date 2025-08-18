Quatre recrues hospitalisées à cause d'un coup de chaleur

L'une des quatre recrues été placée brièvement dans un coma artificiel (image d'illustration).Keystone
Quatre recrues participant à une course ont dû être hospitalisées en raison d'un coup de chaleur. Trois d'entre elles n'ont pas encore quitté l'hôpital.
18.08.2025, 10:1418.08.2025, 10:14
Quatre recrues de la caserne d'Isone (TI) ont dû être hospitalisées mercredi en raison de coups de chaleur après un exercice. L'une d'entre-elles a même été placée brièvement dans un coma artificiel.
Cette dernière a pu quitter les soins intensifs jeudi, a précisé à Keystone-ATS le porte-parole de l'armée, Stefan Hofer. Il confirme ainsi une information du Blick.
Signes de déshydratation
Trois des quatre recrues sont toujours hospitalisées et l'armée reste en contact étroit avec les personnes concernées et leurs proches, a indiqué M. Hofer. Mercredi, 129 recrues ont participé à une course dite «en étoile» et c'est durant cette épreuve d'orientation que les quatre recrues ont montré des signes de déshydratation.
L'exercice s'est déroulé conformément aux prescriptions, a poursuivi M. Hofer en expliquant que de la nourriture et des boissons étaient à disposition aux différents postes. L'armée prend l'incident très au sérieux et veut à l'avenir organiser de tels exercices tôt le matin ou tard le soir. (ats)
