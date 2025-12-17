en partie ensoleillé
Vaud: Grippe aviaire confirmée après la mort de cygnes à Yvorne

Des cygnes malades déclenchent l’alerte dans le Chablais

Après la découverte de trois cygnes morts à Yvorne, le canton de Vaud a confirmé la grippe aviaire et renforcé les mesures sanitaires locales.
17.12.2025, 12:3217.12.2025, 12:32

Trois cygnes ont été retrouvés morts samedi dernier autour de l'étang de la Versvey à Yvorne (VD). Les analyses ont confirmé la présence du virus de la grippe aviaire hautement pathogène. Le vétérinaire cantonal a ordonné un renforcement local des mesures. Une région de contrôle d'un kilomètre a été instaurée autour du site concerné.

Cet événement s’inscrit dans le contexte d’une circulation dynamique du virus en Suisse et en Europe, écrit le canton mercredi dans un communiqué. Depuis le 25 novembre 2025, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav) a étendu la région d’observation à l’ensemble du territoire suisse.

Des mesures de prévention applicables aux détentions de 50 volailles et plus ont été ordonnées. Ces mesures visent à empêcher tout contact entre les volailles domestiques et les oiseaux sauvages.

Dans le Chablais, ces mesures s’appliquent désormais également aux détentions de moins de 50 volailles. Concrètement, ces dernières ne peuvent sortir que dans des aires extérieures protégées par des filets, grillages ou autres dispositifs empêchant l’intrusion d’oiseaux sauvages.

Werner Widmer, Amtlicher Tierarzt Kanton Aargau, betrachtet mit einem Schutzanzug einen Huehnerstall, am Donnerstag, 9. Dezember 2021 in Wegenstetten. Nach Ausbruch einer hochansteckenden Variante der ...
Un vétérinaire inspecte un poulailler, le jeudi 9 décembre 2021 en Argovie.Image: KEYSTONE

A défaut, les animaux doivent être détenus à l’intérieur. Les canards, oies et oiseaux coureurs doivent être séparés des poules. Des mesures strictes de biosécurité doivent être mises en place avant toute entrée dans les installations de détention de volailles.

Vigilance accrue

Il est rappelé que, sur l’ensemble du territoire cantonal, les détenteurs de volailles sont appelés à faire preuve d’une vigilance accrue. Tout symptôme suspect chez la volaille domestique, tels que

  • Troubles respiratoires aigus.
  • Diminution des performances de ponte.
  • Baisse de la consommation d’aliments ou d’eau.

Toute augmentation de la mortalité doivent être annoncés sans délai par le détenteur à un vétérinaire.

S’agissant des oiseaux sauvages trouvés morts ou malades par la population, ceux-ci doivent être signalés aux inspecteurs de la Police faune-nature ou à la Police cantonale. Pour des raisons d’hygiène, il convient de s’abstenir de les toucher et de ne pas les amener dans un centre de soins.

La transmission de la grippe aviaire à l’être humain demeure extrêmement rare. Les produits de volaille, tels que la viande et les œufs, peuvent être consommés sans danger.

Les autorités cantonales suivent attentivement l’évolution de la situation, en étroite collaboration avec l’OSAV. Elles adaptent les mesures, si nécessaire, afin de protéger la santé animale et de prévenir la propagation de la maladie. (jah/ats)

