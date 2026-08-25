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Agression à Sainte-Croix: victime est décédée – ado en détention

Un Français de 14 ans détenu après la mort d'un Vaudois à Sainte-Croix

L’homme de 72 ans agressé fin juillet à Sainte-Croix est décédé au Chuv. Un Français de 14 ans a été placé en détention provisoire.
25.08.2026, 15:1425.08.2026, 15:14
Un gendarme de la police vaudoise devant maison de la personne disparue dans le hameau du Chateau-de-Sainte-Croix ce mercredi 5 novembre 2025 a Sainte-Croix dans le canton de Vaud en Suisse. Une femme ...
Keystone

L'homme de 72 ans qui avait été grièvement blessé à la suite d’une agression à Sainte-Croix (VD) le 29 juillet dernier peu après minuit est décédé au Chuv dimanche, a indiqué mardi la police cantonale. L'instruction pénale se poursuit désormais pour assassinat. Un jeune Français de 14 ans est en détention provisoire.

Domicilié dans la région, l'adolescent a été identifié et entendu par les inspecteurs, avant d'être présenté au président du Tribunal des mineurs, qui a ordonné son placement en détention provisoire. Les autres personnes concernées ont également été identifiées et entendues, explique la police vaudoise dans un communiqué.

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Des instructions pénales sont en cours sous l'autorité du Ministère public et du Tribunal des mineurs. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la police de sûreté, est-il précisé.

Pour rappel, la police avait été avisée qu'un homme gisait inconscient devant un établissement public, au centre de Sainte-Croix, à la suite d'un différend avec plusieurs jeunes individus. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime de 72 ans avait été frappée avant de chuter lourdement au sol et de perdre connaissance. Il avait été transporté à l'hôpital, où son état s'était ensuite rapidement péjoré et son pronostic vital engagé. (jah/ats)

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