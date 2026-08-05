Six immeubles ont été ravagés par les flammes à Aigle (VD). Keystone

Voici ce qui aurait causé le spectaculaire incendie à Aigle

D'anciens immeubles ont été ravagés par les flammes lundi dans le centre de la commune vaudoise. 35 personnes ont perdu leur logement. On fait le point.

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Un important feu de toitures est survenu tôt lundi dans le centre-ville d'Aigle (VD). Six immeubles ont été touchés et de nombreux habitants ont dû être évacués. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

Dans un communiqué diffusé mardi, la Commune indiquait que la situation a depuis été «maîtrisée». «Le site reste toutefois fermé et sous surveillance étroite des pompiers», précisaient les autorités aiglonnes, ajoutant que des investigations sur les causes de l'incendie étaient toujours en cours.

Les images de l'incendie 👇 Vidéo: watson

Contacté par 24 heures, un porte-parole de la police cantonale vaudoise donne un début de piste: «L’hypothèse la plus probable s’oriente vers un départ dans un cabanon de jardin», explique-t-il, avec une propagation des flammes aux toitures alentours.

«Cette piste peut encore évoluer», tempère toutefois le porte-parole auprès du quotidien vaudois.

Des opérations complexes

Au total ce sont pas moins de 35 personnes qui ont perdu leur logement dans ce sinistre. «Les familles touchées par cet événement ont été prises en charge», indique la commune d'Aigle dans son communiqué.

«La majorité d’entre elles a pu retrouver où se loger»

Après l'incendie, le major Christophe Huet, responsable de la centrale 118, est revenu pour Keystone-ATS sur la complexité des opérations d'extinction. «Comme souvent dans les vieilles villes, il s'agissait de lieux très imbriqués où les toitures se touchent et où les combles communiquent, ce qui facilite la propagation du feu», expliquait-il, ajoutant que dans de tels lieux, «il n'y a pas forcément la place pour mettre les engins».

Près de 60 sapeurs-pompiers de quatre corps différents et une quinzaine de véhicules ont pris part à l'intervention. Le montant des dégâts matériels est quant à lui toujours en cours d'évaluation. (jzs)