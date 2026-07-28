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Ce site bien connu des promeneurs vaudois a été fermé

La durée de la fermeture n'est pas déterminée.
La durée de la fermeture n'est pas déterminée.Image: dr

Ce site bien connu des promeneurs vaudois a été fermé

Il n'est plus possible de rejoindre la Tine de Conflens, l'un des sites de balade les plus courus du canton de Vaud. Le chemin d'accès a été fermé en raison du risque de chute d'arbres et de pierres.
28.07.2026, 18:3128.07.2026, 18:31

La décision a été prise à la suite, fin juin, d'un contrôle annuel des forêts avec l'inspecteur forestier de l'arrondissement et le garde forestier,explique Nicole Reymond, municipale en charge des forêts à La Sarraz, l'une des trois communes (avec Ferreyres et Chevilly) à abriter la Tine de Conflens. L'élue explique que «de nombreux arbres» sont secs et menacent de tomber sur le chemin d'accès aux gorges.

La durée de la fermeture n'est pas déterminée. Nicole Reymond relève que d'importants travaux sont «indispensables», nécessitant notamment l'évacuation des arbres par hélicoptère. Cette opération sera complexe et impliquera d'obtenir plusieurs autorisations, une partie du chemin se trouvant sur des propriétés privées. Surtout, ces travaux coûteront cher pour les communes concernées.

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Des discussions sont prévues avec le Canton, Morges Tourisme et l'Association de la Région Cossonnay-Aubonne-Morges (ARCAM) pour voir comment financer ces travaux. «Cela prendra du temps et on ne peut pas exclure une fermeture prolongée», prévient Nicole Reymond. Elle assure toutefois que La Sarraz va tout entreprendre pour réhabiliter l'un des sites phare de la région.

Danger bien réel

La Tine avait déjà été fermée de 2016 à 2018, avant que d'importants travaux de sécurisation ne permettent la réouverture du site (hormis deux mois durant le Covid-19). Des travaux d'entretien ont ensuite été régulièrement menés. Toutefois, les épisodes successifs de sécheresse ont fortement fragilisé la forêt, les chutes d'arbres et de branches devenant de plus en plus fréquentes. A noter que le cirque rocheux de la Tine, où se rejoignent la Venoge et le Veyron, était déjà fermé depuis 2018, l'endroit étant impossible à sécuriser.

Nicole Reymond reconnaît qu'il est difficile de faire respecter ces interdictions et que des personnes «n'ont pas conscience du danger». Malgré les barrières installées, plusieurs promeneurs ont ainsi été vus dans les gorges, et même jusque dans le cirque, qui est la zone la plus dangereuse.

De quoi contraindre la commune de La Sarraz à répéter ses mises en garde sur son site internet. «Cette interdiction doit être strictement respectée», préviennent les autorités.

«Le risque de chutes d'arbres, de branches ou de pierres est réel»

Et d'ajouter que toute personne contournant les barrières «devra assumer les éventuelles conséquences, tant pour son intégrité physique que pour les frais liés à une potentielle intervention de secours.» (sda/ats)

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