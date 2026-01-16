en partie ensoleillé
Vaud: à l'aide sociale, il paie cher ses victoires au poker

Ce Romand à l'aide sociale jouait au poker et ça va lui coûter cher

La Justice a rejeté le recours d'un Vaudois ayant enregistré de gros gains au poker contre une décision de l'aide sociale. Il devra rembourser l'intégralité des aides qu'il a touchées.
Il est joueur, il a gagné, puis perdu gros, très gros. Un Vaudois au bénéfice de l'aide sociale doit rendre aujourd'hui 86 440 francs à l'Etat.

Des employés du service social vaudois ont reconnu, sur les réseaux sociaux, l'un de leurs bénéficiaires avec un gros chèque remporté après sa victoire à un tournoi de poker, raconte le quotidien 24 Heures. Les fonctionnaires trouvent alors deux autres gros gains, puis ouvrent une enquête. Sur un site de poker en ligne, ils découvrent une liste de plusieurs gains, comme le détail le jugement:

  • 2014: 2910 euros
  • 2014: 245 euros
  • 2014: 640 euros
  • 2014: 6000 euros (première place)
  • 2016: 610 euros
  • 2016: 27 040 (première place)
  • 2016: 3600 euros (première place)
  • 2016: 1040 euros
  • 2018: 1650 euros

Soit un total de 43 735 euros non déclarés pour ces seuls tournois. Mais «la liste figurant sur ce site Internet mentionne en outre deux tournois aux Etats‑Unis qui n'ont pas été pris en compte», précise le document judiciaire.

«Je travaille, mais sans les aides sociales je ne m'en sortirais pas»

L'homme, «après avoir été confronté à trois photos sur lesquelles il apparaissait comme gagnant», reconnaitra avoir participé à ces trois tournois «où il a été classé à la première place», mais niera les autres gains. Le Centre social régional réclame alors «43 649,95 francs au titre de prestations indûment perçues entre 2011 et 2018.»

L'enquête révélera également un compte inconnu à la Banque cantonale vaudoise, des entrées d'argent suspectes aux yeux des autorités, ainsi qu'un coffre-fort qu'il refusera d'ouvrir, dans la même banque.

Pour la justice, il n'apparait «pas crédible qu'il n'ait gagné que trois fois au poker et obtenu, par hasard, la première place à chaque fois. Elle estime bien plus vraisemblable que le recourant ait réalisé d'autres gains au poker.» Au vu des éléments et du coffre-fort inaccessible, la Direction générale de la cohésion sociale a jugé ne plus être «en mesure de déterminer la situation financière» du Vaudois et lui réclame aujourd'hui «le remboursement de l'entier de l'aide perçue entre décembre 2014 et mars 2018», soit 86 440,90 francs, au lieu des 43 000 francs suisses initialement demandés.

Le joueur était au bénéfice du Revenu d'insertion (RI)
Les règles sont aussi strictes qu'au poker. L'Etat de Vaud écrit: «Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excéde pas:

- 4000.- pour une personne seule;
- 8 000.- pour un couple marié ou concubins.

Ces limites sont augmentées de 2000 francs par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10 000 francs par famille.»
partager sur Facebookpartager sur X
