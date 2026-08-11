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Un détenu s’évade de la prison de Bois-Mermet à Lausanne

Un d�tenu a �t� retrouv� sans vie � la prison de Bois-Mermet � Lausanne (archives).
La police a lancé d’importantes recherches autour de la prison de Bois-Mermet après l’évasion d’un détenu mardi après-midi.Keystone

Evasion dans cette prison vaudoise: la police lance une vaste recherche

Un détenu est parvenu à s’évader mardi après-midi de la prison de Bois-Mermet, à Lausanne. Un important dispositif policier, comprenant notamment un drone, a été déployé pour retrouver le fugitif.
11.08.2026, 18:0611.08.2026, 18:06

Une évasion s’est produite mardi 11 août à la prison de Bois-Mermet, à Lausanne. Contactée par Blick, la Police cantonale vaudoise a confirmé qu’un détenu était parvenu à quitter l’établissement pénitentiaire aux alentours de 16 heures. Selon les informations de nos confrères, l’homme recherché est né en 1991. Les circonstances de son évasion restent pour l’heure inconnues.

Un témoin habitant à proximité de la prison a raconté à Blick avoir vu un homme courir le long de la clôture de l’établissement. Les forces de l’ordre ont ensuite déployé un important dispositif dans le secteur, avec notamment l’utilisation d’un drone pour participer aux recherches.

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Le même voisin affirme avoir reçu pour consigne de rester enfermé chez lui pendant les opérations. La Police cantonale vaudoise indique que les recherches se poursuivent pour retrouver le fugitif. Elle précise toutefois qu’il n’existe pas de danger pour la population. (mbr)

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