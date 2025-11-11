Le revêtement est une première dans le canton de Vaud. Image: Facebook

Les motards romands se font piéger par un «béton innovant»

A Vufflens-la-Ville (VD), le revêtement «innovant» d'un rond-point entraîne des dangers de glissade pour les usagers. Les autorités reconnaissent le problème et planchent sur des solutions.

Plus de «Suisse»

«On parle de sécurité, mais on nous met des surfaces qui font glisser», fustige une lectrice de 20 minutes. L'origine de son irritation: le nouveau revêtement d'un rond-point à Vufflens-la-Ville (VD), qui rend la chaussée particulièrement glissante.

Sur Facebook, l'entreprise à l'origine des travaux de réfection vante pourtant les avantages de ce «béton innovant». Présentant une «excellente résistance à la déformation» et une «longévité accrue», il a l'avantage de durcir rapidement et de limiter l'impact sur la circulation.

Selon 20 minutes, le matériau est notamment utilisé à l'aéroport de Zurich. Mais son application dans le cas du giratoire vaudois semble problématique.

Des «ajustements» nécessaires

La lectrice du journal gratuit, qui circule quotidiennement dans le secteur, assure en effet avoir déjà vu «trois motos» tomber devant elle. Contacté par nos confrères, le syndic de Vufflens-la-Ville confirme de son côté avoir reçu «plusieurs retours» à ce sujet.

L'élu vaudois a fait remonter l'affaire à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Jointe par 20 minutes, cette dernière reconnaît le problème et admet que des «ajustements» sont nécessaires.

Une première mesure a par ailleurs déjà été mise en oeuvre: l'installation de panneaux «chaussée glissante» aux abords du rond-point concerné. (jzs)