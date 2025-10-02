beau temps12°
Ce Romand n'aurait pas dû s'arrêter pour dénoncer des motards

Une pluie d&#039;amendes après une confrontation avec des motards près de Saint-Ursanne (JU).
L'incident est survenu sur le tronçon Saint-Ursanne-Les Malettes (JU).Image: Google street view

Ce Romand n'aurait pas dû s'arrêter pour dénoncer des motards

Le justice jurassienne vient de trancher dans un conflit entre un riverain de Saint-Ursanne (JU) et trois motards neuchâtelois. Tous ont été amendés, mais c'est le premier qui écope largement de la sanction la plus lourde.
02.10.2025, 14:5502.10.2025, 14:55

Avec ses virages serrés et son revêtement spécial, la route entre Saint-Ursanne et le col des Rangiers (JU) est très prisée des adeptes de vitesse. Une course automobile internationale s'y déroule d'ailleurs chaque année.

Mais selon le Quotidien Jurassien, cette attractivité n'est pas du goût de certains voisins, qui se plaignent de l'afflux de trafic dans le secteur. Surtout que de nombreux usagers aiment s'y arrêter pour filmer ou regarder d'autres conducteur passer à plein régime.

Le journal relate également que plusieurs panneaux «interdiction de s’arrêter» ont été placés à certains endroits stratégiques. Parfois officiellement par les autorités, parfois suite à des initiatives privées.

Et l'un de ces panneaux a fait l'objet d'une bien insolite confrontation, qui a mené récemment la justice jurassienne à prendre des sanctions.

Au milieu de la chaussée

Les faits, rapportés par le Quotidien jurassien, remontent à septembre 2023. Trois jeunes motards neuchâtelois s'étaient arrêtés devant l'un des fameux panneaux, dans la montée entre Saint-Ursanne et Les Malettes (JU). Et ce malgré l'interdiction.

Selon le journal, un voisin mécontent est alors venu à leur rencontre, s'arrêtant à son tour sur le site interdit. Lors de l'échange, il a déplacé son véhicule au milieu de la chaussée pour mieux filmer les trois jeunes dans leur infraction.

Il s'en mordra les doigts. Deux ans après les faits, le Ministère public jurassien, qui a entre temps recueilli vidéos et témoignages, vient de rendre sa décision.

Tous les protagonistes ont été condamnés, rapporte le Quotidien jurassien. Les motards écopent chacun de 80 francs d'amende, une facture qui s'élève à quelque 200 francs en comptant les frais de justice.

Le riverain s'est de son côté vu infliger 380 francs d'amende, soit 500 francs tout compris. En s'arrêtant au milieu de la voie, il a en effet créé un obstacle à la circulation et mis en danger les autres usagers de la route, relate le QJ.

L’homme a fait opposition à cette sanction. Celle-ci fera dès lors l'objet d'une décision pénale. (jzs)

Thèmes
