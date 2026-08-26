La prison de Bois-Mermet en 2013 à Lausanne. Image: KEYSTONE

Le détenu évadé de la prison du Bois-Mermet a été arrêté

L'homme qui s'est échappé le 11 août dernier de la prison lausannoise a été interpellé par la police. Son évasion avait déclenché un important dispositif de recherche. Il a depuis réintégré un établissement pénitentiaire.

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Le détenu qui s'était évadé de la prison du Bois-Mermet le 11 août dernier a été arrêté le 16 août, a appris Keystone-ATS mercredi. Son évasion avait déclenché un important dispositif de recherche, sans qu'il y ait de danger pour la population.

«Cet homme né en 1991 a été interpellé par la Police le dimanche 16 août 2026, a indiqué mercredi le Service pénitentiaire vaudois (SPEN), à la demande de Keystone-ATS. Il a depuis réintégré un établissement pénitentiaire. Le Service pénitentiaire ne communiquera pas d’autre information sur ce cas.»

«Situation rare»

Selon les premiers éléments de l'enquête transmis directement après la fuite, l'évasion a eu lieu depuis le terrain de sport de l'établissement de détention lausannois. Plusieurs dizaines de personnes détenues participaient à des activités, quand le fuyard a trompé la vigilance du personnel de surveillance, escaladé une barrière et le mur d'enceinte sécurisé par des barbelés.

Cette manoeuvre a duré un peu moins de deux minutes. Le personnel, sorti immédiatement de l'enceinte, a tenté de l'intercepter, en vain. L'homme était placé sous l'autorité du Ministère public – notamment pour des infractions contre le patrimoine – et se trouvait sous le régime de la détention avant jugement.

Dans sa première communication, le SPEN avait souligné qu'il s'agit d'une «situation extrêmement rare», la dernière évasion de la prison du Bois-Mermet remontant à 2013. Cinq individus s'étaient alors échappés de l'établissement. (ag/ats)