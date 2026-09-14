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Le budget vaudois plonge de 356 millions dans le rouge

Vaud présente un budget dans le rouge avant un vote crucial sur les impôts

Malgré 65 millions de francs d’économies, Vaud prévoit un déficit de 356 millions en 2027. Le vote sur la baisse d’impôts pourrait encore changer la donne.
14.09.2026, 11:2114.09.2026, 11:21

Le projet de budget 2027 de l'Etat de Vaud affiche un déficit de 356 millions de francs. Pour limiter les charges, le gouvernement a procédé à des économies de 65 millions. Le résultat final reste suspendu au sort du scrutin de septembre sur la baisse d'impôts de 12%.

La croissance des charges s'établit à 2,9% (hors Ukraine), ce qui est conforme au Plan du Conseil d'Etat de retour à l'équilibre financier d'ici 2030, a annoncé lundi la conseillère d'Etat Christelle Luisier.

Christelle Luisier Brodard, conseillere d&#039;Etat vaudoise, parle lors d&#039;un conference de presse du Gouvernement vaudois consacree a la presentation des enjeux de la votation sur l&#039;initiat ...
Christelle Luisier.Keystone

Dans le détail, les charges atteignent 13 215 millions de francs (+3,7% par rapport au budget 2026). Ce montant intègre la totalité des dépenses liées à l'Ukraine (196 millions, près du double qu'en 2026).

Les revenus s'élèvent à 12 859 millions de francs. Le gouvernement s'attend à une hausse des recettes d'impôts, mais les incertitudes restent nombreuses: il n'a pas pris en compte l'éventuelle acceptation de l'initiative demandant une baisse d'impôts de 12% soumise au vote le 27 septembre. Les investissements devraient rester stables et la dette augmenter à 600 millions environ. (jah/ats)

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