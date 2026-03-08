en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Le syndic de Vevey ne sera sûrement pas réélu

Une personne passe devant des affiches presentant les candidats a la municipalite, ce mercredi 4 mars 2026 a Vevey. Le premier tour des elections communales aura lieu le 8 mars prochain. (KEYSTONE/Cyr ...
A Vevey, la sécurité à la gare aura peut-être coûté son siège au syndic.Keystone

Le syndic de cette ville romande risque de perdre son poste

Yvan Luccarini a fait un score catastrophique dimanche. Il paie plusieurs maladresse survenues durant son mandat.
08.03.2026, 17:5808.03.2026, 17:58

Le syndic de Vevey Yvan Luccarini a subi une grosse contre-performance lors du 1er tour à la Municipalité de Vevey. L'élu de Décroissance Alternatives n'arrive qu'en douzième position avec seulement 1450 voix, soit à peine 25% des suffrages.

👉 Le déroulé de cette journée électorale 👈

Le syndic semble être sanctionné pour ses longues absences à l'exécutif en raison de problèmes de santé, sa rupture de collégialité sur les vidéos de surveillance à la gare, sans compter de nombreuses critiques à son égard.

Vevey, traversée par «une ombre sinistre»?

C'est la sortante Laurie Willommet (PS) qui arrive en tête de ce premier tour, qui se termine sur un ballotage général, avec 47% des suffrages.

Elle devance le sortant Antoine Dormond (Vert) avec 43%, la nouvelle Johanne-Saskia Gay (PS) avec 39,5%. Pascal Molliat (Vevey Libre), Gabriela Kämpf (Décroissance Aternatives) et Alexandra Melchior (Verte), tous sortants, suivent ensuite.

Cette ville romande ne veut pas de caméras dans sa gare

Derrière, le sortant Vincent Imhof (Vert'lib) devance de justesse un trio de candidats PLR. La députée de la gauche radicale au Grand Conseil Elodie Lopez arrive, elle, en 11e position, juste devant le syndic. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Harry Styles se confie sur la mort de Liam Payne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Record d’actes antisémites en Suisse romande depuis 2003
Les actes antisémites ont bondi de 36% en un an en Suisse romande. Le rapport annuel de la Cicad évoque aussi une hausse des incidents graves.
La Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (Cicad) a enregistré 2438 actes antisémites l'an dernier en Suisse romande. C'est le niveau le plus haut depuis le début des mesures par l'association en 2003.
L’article