En direct
Le Valais se distingue sur l'imposition individuelle ++ L'UDC Thuillard en tête
Les Suisses se prononcent dimanche sur quatre objets sensibles: redevance SSR, imposition des couples mariés, argent liquide et fonds climat. Deux cantons romands, en plus, vivent des élections. Les résultats en direct.
- «200 francs, ça suffit!»: La Suisse vote sur une baisse de la redevance radio-TV de 335 à 200 francs. 👉 Pour tout savoir.
- Imposition des couples mariés: la réforme prévoit l’imposition individuelle des couples mariés. 👉 Pour tout savoir.
- Argent liquide: les Suisses doivent décider comment protéger l’argent liquide dans la Constitution. 👉 Pour tout savoir.
- Fonds climat: l’initiative pour un fonds climat propose d’investir jusqu’à huit milliards par an pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 👉 Pour tout savoir.
- Elections dans le canton de Vaud: un poste au Conseil d’Etat et un renouvellement dans les autorités communales.
- Elections dans le canton de Fribourg: 1150 candidats briguent un siège dans les exécutifs communaux.
