DIRECT: votations du 8 mars 2026 en Suisse, infos et résultats

Le Valais se distingue sur l'imposition individuelle ++ L'UDC Thuillard en tête

Les Suisses se prononcent dimanche sur quatre objets sensibles: redevance SSR, imposition des couples mariés, argent liquide et fonds climat. Deux cantons romands, en plus, vivent des élections. Les résultats en direct.
08.03.2026, 12:3208.03.2026, 12:59
Team watson
Team watson
  • «200 francs, ça suffit!»: La Suisse vote sur une baisse de la redevance radio-TV de 335 à 200 francs. 👉 Pour tout savoir.
  • Imposition des couples mariés: la réforme prévoit l’imposition individuelle des couples mariés. 👉 Pour tout savoir.
  • Argent liquide: les Suisses doivent décider comment protéger l’argent liquide dans la Constitution. 👉 Pour tout savoir.
  • Fonds climat: l’initiative pour un fonds climat propose d’investir jusqu’à huit milliards par an pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 👉 Pour tout savoir.
  • Elections dans le canton de Vaud: un poste au Conseil d’Etat et un renouvellement dans les autorités communales.
  • Elections dans le canton de Fribourg: 1150 candidats briguent un siège dans les exécutifs communaux.
Le médecin qui a tué sa femme prend 14 ans de prison
Le médecin jugé pour avoir abattu son épouse à Vandoeuvres (GE) est condamné à 14 ans de prison. Le Tribunal criminel de Genève l'a reconnu vendredi coupable d'assassinat avec une responsabilité légèrement restreinte. La défense a interjeté appel.
L'homme a tué «sur la base de motivations égoïstes, viles et futiles», a dit la présidente Alessandra Armati, parlant de «faute lourde». Le tribunal a dénoncé «sa froideur extrême» après le crime.
L’article