Une garderie romande montre des fillettes voilées: «C'était une erreur»

Mais il n’y avait pas que cela. Sur le visuel de la garderie vaudoise représentant toutes les combinaisons possibles de la cellule familiale, l’une d’elles figurait le couple musulman avec enfants. Soit un homme et une femme voilée, parents de deux fillettes, apparaissant étrangement voilées elles aussi. Des fillettes censées être accueillies en garderie. Or, il est admis, sauf par ceux qui se prêtent à cette prétendue tradition, que le voilement des petites filles, non libres de leurs choix, s’apparente à un mauvais traitement. Les cas sont supposés rares.

A deux reprises, l’an dernier et tout récemment, une garderie d’Yverdon-les-Bains a produit un visuel destiné aux parents à l’occasion de la Fête des mères. Pardon, de la Fête des familles. En effet, comme l’école primaire genevoise finalement rappelée à l’ordre par sa hiérarchie, la direction de la crèche yverdonnoise a jugé bon de changer le nom de la fête des mamans et des papas, «parce qu’il existe autant de familles différentes que d’enfants», relatait watson le 19 avril.

Le moustique tigre arrive chez nous et voici comment s'en débarrasser

Détecté dans plus de dix cantons en Suisse, le moustique tigre, espèce invasive, reviendra au début de la belle saison et sera actif dès la fin du mois de mai, et ce, jusqu'en septembre. watson vous fait un récap et vous donne des conseils pour vous en débarrasser.

«Il est inutile de paniquer, mais il faut nous aider à limiter sa propagation». C'est le message répété par Daniel Cherix, professeur honoraire à l’Université de Lausanne et responsable du Réseau suisse des moustiques en Romandie. L'expert a dans son collimateur le moustique tigre, espèce invasive qui peut être vectrice de maladies tropicales comme la dengue, le virus zika ou le chikungunya. Cette méchante bestiole «qui se nourrit principalement de sang humain» a posé ses valises en Suisse depuis 21 ans déjà. watson fait le point de la situation et vous donne les meilleurs conseils pour ne pas devenir sa prochaine cible.