bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Echafaudage effondré à Prilly: un rapport dénonce des défauts

Des défauts lourds révélés dans l’échafaudage effondré de Prilly

Un rapport d’expertise indépendant révèle des défauts de conception et de construction dans l’échafaudage effondré à Prilly, relançant l’enquête judiciaire.
15.01.2026, 16:2715.01.2026, 16:27
Des défauts lourds révélés dans l’échafaudage effondré de Prilly.
L’effondrement de Prilly expose les failles du secteur.Image: watson/agences

Un rapport d'un bureau d'ingénieurs dénonce des défauts dans l'échafaudage qui s'était effondré en juillet 2024 à Prilly (VD), dans l'ouest lausannois. L'accident avait fait trois morts et plusieurs autres personnes avaient été blessées, certaines grièvement.

Le Ministère public vaudois a indiqué jeudi après-midi à Keystone-ATS «avoir réceptionné le rapport d'expertise indépendante et décidé ce jour de la verser au dossier», confirmant ainsi une information de la RTS. Le porte-parole du Ministère public Vincent Derouand, écrit:

«Ce document conclut notamment à des défauts dans la conception et la construction de l'échafaudage»

«Les parties à la procédure ont été informées et invitées à se déterminer dans un délai d'un mois. L'instruction suit son cours et de nouvelles auditions vont intervenir», est-il encore ajouté.

L'accident s'était produit le vendredi 12 juillet 2024 à Prilly. L'échafaudage de 60 mètres de haut, dressé sur la façade nord de la tour de Malley Phare, s'était effondré en pleine matinée. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
Nous nous sommes procuré un carré de mousse acoustique chez Hornbach, la chaîne de magasins de bricolage où Jacques Moretti dit avoir acheté celle installée au «Constellation» de Crans-Montana. Jumbo vend la même. Enquête.
Dans ses déclarations à la justice valaisanne, Jacques Moretti, le patron du Constellation, dit s’être procuré chez Hornbach la mousse acoustique fixée au plafond du sous-sol du bar où le feu meurtrier s’est déclaré. Nous avons voulu savoir quelles sont les mises en garde de la grande chaine de magasins de bricolage associées à ce type de mousse.
L’article