Il est un peu tôt pour sortir définitivement les shorts. Image: montage watson

«Le froid et la neige n’ont pas dit leur dernier mot» en Suisse

La météo est particulièrement clémente ces premiers jours de mars. Pour autant, si les températures doivent se maintenir ces prochaines semaines, «le froid et la neige n’ont pas forcément encore dit leur dernier mot», écrit MétéoSuisse.

Plus de «Suisse»

Le printemps météorologique a démarré sous le soleil et la douceur. Selon MétéoSuisse, la période actuelle est «résolument printanière», avec des températures exceptionnellement élevées pour une fin février.

La semaine passée, le thermomètre a grimpé en flèche. Alors qu’il dépassait rarement les 10°C sur le Plateau jusque-là, il a largement franchi les 15°C jeudi et vendredi. La hausse a été particulièrement marquée sur et aux abords du Jura. Plusieurs records mensuels ont été battus: 16,3°C à La Brévine, 17,6°C à La Chaux-de-Fonds et même 20°C à Fahy. Des valeurs inédites pour un mois de février dans ces localités.

Mais la dernière semaine de février est statistiquement propice aux records, cette douceur reste «notable». L’écart à la norme a atteint +13,6°C à La Chaux-de-Fonds, +13,5°C à Fahy et +12,7°C à La Brévine. Plus globalement, le 27 février, les températures affichaient environ 10°C au-dessus des normales saisonnières en journée.

MétéoSuisse relève par ailleurs qu’à La Chaux-de-Fonds, sept des dix températures maximales les plus élevées jamais enregistrées en février datent des sept dernières années:

«De manière générale, les records de températures maximales ont en effet eu tendance à être battus plus fréquemment durant les dernières décennies, comme le détaillent les scénarios climatiques suisses CH2025 présentés récemment.»

Soleil et douceur pour début mars en Suisse

La tendance devrait se poursuivre ces prochains jours, une vaste zone de haute pression installée sur l’Europe maintenant des conditions stables.

Image: modèle IFS, ECMWF & MétéoSuisse

Résultat attendu: temps sec et ensoleillé, avec des maximales comprises entre 15 et 18°C en Suisse romande et en Valais cette semaine. Selon les prévisions mensuelles de MétéoSuisse, la douceur pourrait se maintenir au moins jusqu’au milieu du mois de mars.

La hauteur des colonnes de couleur indique la probabilité que les températures de la semaine soient plutôt fraîches (en bleu), plutôt normales (en vert) ou plutôt chaudes (en rouge). La distinction entre ces trois catégories est déterminée par l'observation des températures des 20 dernières années. Image: capture d'écran météosuisse

Pas encore les pneus d’été en Suisse

Malgré cet avant-goût de printemps, l’organisme fédéral appelle à la prudence. Aucun nouveau record n’est attendu à court terme, notamment parce qu’il est plus rare de battre des records mensuels en début de mois. Surtout, le printemps reste une saison de transition. Un changement de configuration atmosphérique pourrait rapidement «faire affluer de l’air polaire sur nos régions», prévient MétéoSuisse, éventuellement accompagné de précipitations.

Autrement dit: «le froid et la neige n’ont peut-être pas dit leur dernier mot», selon MétéoSuisse qui conclut clairement:

«Même si nul ne peut dire jusqu’à quelle altitude tomberont encore les flocons durant les prochains mois, il est encore un peu tôt pour aller chercher les pneus d'été à la cave!»

(hun)