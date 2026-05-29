Des résidus flottent sur le Léman, en mai 2026. Image: watson

C'est quoi cette masse jaune sur le Léman? «La quantité est impressionnante»

Sur les rives du lac, des résidus jaunâtres flottent à la surface de l'eau, parfois en très grand nombre. De quoi s'agit-il? Peut-on se baigner? Et est-ce que ça va disparaître prochainement? Réponses.

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«Qu'est-ce que c'est que cette masse jaune qui flotte dans le lac?» La question s'est posée durant le week-end de Pentecôte, au détour d'une balade le long des rives du Léman. Entre Morges et Lausanne (VD), une sorte de vase, plus ou moins dense selon les zones, s'accumule au bord de l'eau.

Voyez plutôt: A Vidy, à Lausanne (VD). Image: watson

Près de Morges (VD). Image: watson

Les résidus jaunes sont plus nombreux à certains endroits. Image: watson

On peut supposer que c'est du pollen, mais de quoi s'agit-il réellement? Y a-t-il un risque pour la santé? Et quand est-ce que ça disparaîtra?

Des «quantités impressionnantes»

Les photos ci-dessus ont été envoyées à Roxane Guillod, experte auprès du centre d'allergie suisse (aha!). Elle est aussi surprise que nous:

«Ah oui, les quantités sont impressionnantes! On dirait presque une pollution»

Notre supposition était la bonne: il s'agit bel et bien de pollen provenant de conifères (sapins, pins). Roxane Guillod a également observé ces «nuées jaunes» il y a trois semaines dans la région lémanique. «Ce type de pollen est très visible à l'œil nu, car il est léger. On le voit sur les voitures, sur les meubles de terrasse et sur le lac.»

Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à avoir été interpellés. Nombreux sont celles et ceux – en particulier les personnes allergiques – qui s'interrogent et contactent les professionnels du centre d'allergie suisse:

«Les gens nous demandent ce qu'il se passe dans l'eau. Ils veulent savoir si c'est dangereux et si ce sont ces pollens qui causent des allergies» Roxane Guillod

La réponse est «non»: contrairement aux pollens qui provoquent des allergies – noisetier, bouleau ou graminées – et qui sont trop petits pour être aperçus, celui qui flotte actuellement sur le Léman est «totalement inoffensif».

«Le pollen des conifères n'est problématique ni pour les gens allergiques ni pour la faune» Roxane Guillod

En effet, dimanche 24 mai à la plage de Vidy, à Lausanne, les gens se sont baignés sans aucun problème là où les résidus étaient moins nombreux. Après la baignade, l'experte recommande toutefois de bien se rincer:

«Les yeux ou une peau sensible pourraient éventuellement être irrités»

Ne vous inquiétez pas: le canard ne risque rien. Image: watson

Conséquence du réchauffement climatique

Pour que ces nuées jaunes disparaissent, il faudra néanmoins attendre la pluie.

«En raison du beau temps exceptionnel de ce printemps, les pollens restent sur la surface du lac et ne sont pas évacués par le courant. Les précipitations permettent à l'eau de se renouveler. Les particules sont ainsi poussées plus loin et s'échouent sur le rivage.» Roxane Guillod

Le manque de pluie n'est cependant pas le seul facteur qui explique la quantité de pollen cette année – sa production a rarement été aussi forte. En raison du réchauffement climatique et de la hausse des températures, les plantes libèrent plus tôt leur pollen, poursuit l'experte.

«Les hivers sont moins longs et froids. Le printemps commence plus vite. Aujourd'hui, la saison de floraison a trois semaines d'avance»

Une situation qui ne s'observait pas il y a trente ans, soit le moment où la production de pollen a commencé à être surveillée.