Il s'agira de la 12e édition de Bô Noël à Lausanne. Keystone

Cette fête sera de retour à Lausanne cette année

En attendant un nouveau concept pour les fêtes de fin d'année, Bô Noël rempile pour une 12e édition. La dernière avait attiré plus de 450 000 visiteurs.

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Lausanne se cherche toujours une nouvelle formule pour animer les fêtes de fin d'année au centre-ville. Le nouveau concept qui devait remplacer Bô Noël se fait attendre. Prévu pour cette année, il est repoussé à 2027. C'est finalement Bô Noêl qui assurera les festivités pour une année supplémentaire et donc une 12e édition.

La 11e édition, qui avait attiré plus de 450 000 visiteurs, devait être la dernière sous cette forme. La Ville de Lausanne avait annoncé l'automne dernier qu'elle cherchait un nouveau concept afin de parvenir à se hisser parmi les destinations touristiques d'importance durant la période des fêtes de fin d'année. La Municipalité avait lancé fin septembre dernier un appel à projet.

Mardi, elle a informé que le processus d'attribution de l'organisation des fêtes de fin d'année pour la période 2026–2029, était prolongé. «L'entrée en vigueur du nouveau concept est ainsi reportée à l’édition 2027, afin de garantir la qualité et la solidité du projet retenu», indique-t-elle dans un communiqué.

«Les candidatures reçues dans le cadre de l'appel à projet témoignent d'un réel dynamisme et d'un haut niveau de qualité. Une sélection des projets évalués à ce stade nécessite toutefois des approfondissements»

Dans ce contexte, la Ville a décidé «d'accorder le temps nécessaire à une évaluation approfondie, de manière à s'assurer que le futur dispositif réponde pleinement aux ambitions fixées», justifie-t-elle.

Trois mission principales

Pour garantir la tenue des festivités dans les meilleures conditions, la Ville de Lausanne a sollicité l'organisateur actuel, Bô Noël, pour reconduire son concept en 2026, ce qu'il a accepté. Traditionnellement, Bô Noël se tient de fin novembre à fin décembre sur certaines places et dans certaines rues du centre-ville.

Lors de l'appel à projets, la Municipalité lausannoise évoquait trois missions principales pour la nouvelle manifestation: offrir à la population lausannoise un rendez-vous emblématique, renforcer la dynamique touristique et l'attractivité de la Ville, et mobiliser les acteurs locaux afin de générer des retombées économiques. (jzs/ats)