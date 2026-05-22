Le fournisseur de matériel médical Stryker a obtenu les meilleurs résultats parmi les entreprises comptant plus de 250 employés. Image: great place to work

Les employés ont voté: voici les «meilleurs employeurs» de Suisse en 2026

Un bon salaire ne suffit plus: dans le classement des meilleurs employeurs de Suisse, la sécurité émotionnelle, l’équité et le sentiment d’appartenance occupent désormais une place centrale. Grâce aux 51 000 employés qui ont voté, on connaît les lauréats, des grands groupes aux microentreprises.

Philipp Reich Suivez-moi

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Lorsqu’on se rend volontiers au travail le matin, on est plus performant, plus fidèle à son entreprise et tout simplement plus satisfait. Mais quelles sociétés suisses offrent à leurs employés un environnement de travail fondé sur la confiance, la reconnaissance et l’attractivité?

L’institut de conseil Great Place To Work a récompensé les «Best Workplaces» de Suisse en 2026 lors d’une cérémonie officielle. Les 75 entreprises participantes ont été réparties en cinq catégories selon leur taille: «grandes», «moyennes», «petites», «très petites» et «micro».

Les résultats de cette enquête anonyme menée auprès de plus de 50 000 employés issus de 212 entreprises certifiées en Suisse et au Liechtenstein montrent non seulement quels sont les meilleurs employeurs dans chaque catégorie, mais aussi que les sociétés récompensées se distinguent nettement de la moyenne nationale.

Pas moins de 92% des employés travaillant pour les entreprises distinguées se disent fiers de leur organisation (moyenne suisse: 63%). En outre, 89% recommanderaient activement leur entreprise à leurs proches et connaissances. Enfin, 88% affirment être prêts à fournir des efforts supplémentaires pour leur employeur.

«En période de fortes incertitudes, une solide culture de confiance est indispensable. Ce n’est que si toutes les parties prenantes la façonnent activement qu’il devient possible de rester adaptable et performant sur le long terme.» Michael Hermann, consultant et copropriétaire de Great Place To Work

Il ne s’agit toutefois pas d’une étude exhaustive portant sur l’ensemble des entreprises suisses: la participation au processus d’évaluation est volontaire et payante. Seules les sociétés qui s’inscrivent activement auprès de Great Place To Work sont prises en compte.

Grandes entreprises

Dans la catégorie des grandes entreprises, le fournisseur de technologies médicales Stryker Switzerland, dont le siège se trouve à Selzach (Soleure), décroche la première place. Deux grands noms internationaux de la tech complètent le podium: Nvidia arrive au deuxième rang, devant Salesforce, troisième.

En Suisse romande, ce sont les marques hôtelières Hôtels Intercontinental SA et Crowne Plaza qui se distinguent à Genève avec une huitième place.

Entreprises de taille moyenne

Dans la catégorie des entreprises moyennes, une enseigne bien connue de l’hôtellerie s’impose: Hilton, à Genève, qui décroche la première place pour la troisième année consécutive. L’entreprise informatique Isolutions AG obtient la deuxième place, tandis que ServiceNow Switzerland GmbH complète le podium.

Les sociétés vaudoises QoQa et Piguet Galland & Cie SA occupent quant à elles les six et septième places.

Petites entreprises

Dans cette catégorie, le cabinet de conseil informatique et organisationnel CSP AG arrive en tête. La médaille d’argent revient à l’entreprise de cybersécurité Avantec AG, suivie de près par la spécialiste de la prévoyance PensExpert AG.

En Romandie, c'est le voyagiste Kontiki Voyages, basé à Lausanne, qui se distingue avec une huitième place. Suivent les Genevois Kyos (12), Bacardi (13) et la Fondation des Immeubles pour les organisations Internationales (15).

Très petites entreprises

Parmi les petites PME, Insysta GmbH, à Viège (VS) monte sur la plus haute marche du podium. Les deuxième et troisième places reviennent respectivement au cabinet d’avocats BGPartner AG et à la société de conseil informatique Experts Inside AG.

La société neuchâteloise ello communications décroche pour sa part la quatrième place. Suivent les Genevoises Servier SA (6) et MySmile Cabinet Dentaire (13), les Vaudoises Fraikin Suisse SA (12) et DatArt (15) ainsi que Synchrotech SA, basée à Martigny (VS).

Microentreprises

Les très petites structures prouvent qu’une excellente culture d’entreprise n’est pas une question de taille. La première place dans la catégorie des microentreprises revient à Luminance Health AG. Aux deuxième et troisième rangs figurent Lémanis SA, à Genève, et la société de gestion immobilière Omit AG.

La société vaudoise d'ingénierie Bernard et Forestier Ingénieurs se hisse au septième rang. InPact Switzerland SA, à Genève, et Le Composant SA, à Bassecourt (JU), décrochent de leur côté les 11 et 12ème places.

(trad. hun)