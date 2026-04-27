Dittli money: va-t-elle toucher sa rente? keystone / shutterstock (montage, obviously)

Valérie Dittli n'a qu'une chose à faire pour toucher des millions



Prise dans la tourmente, Valérie Dittli tient bon face au reste du Conseil d'Etat vaudois. Son cas soulève une autre question sensible: celle de sa rente. La ministre pourrait-elle bénéficier d’une pension à vie, en cas de démission ou alors d’échec dans les urnes en 2027? On fait le point.

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«Valérie Dittli a menti». Vendredi dernier, le Conseil d'Etat vaudois épinglait la conseillère d'Etat suite à la publication d'un rapport accablant l'accusant d'avoir conclu un accord secret pour qu’une plainte pénale la visant soit retirée. La convention écrite prévoyait l'octroi d'argent public au plaignant. Un épisode de plus dans ce que certains appellent «l'affaire Dittli.»



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Depuis, les appels à la démission se multiplient. Même si la ministre tenait bon face aux pressions jusqu'à la fin de son mandat, qui doit échoir l'année prochaine, sa réélection paraît compromise. La question trotte donc dans la tête de nombreux Vaudois et Romands: la Zougo-vaudoise va-t-elle tout de même toucher sa rente?

Vaud, dernier canton octroyant une rente à vie

Selon les dispositions de l'Etat de Vaud: oui.

Tout d'abord, il convient de préciser que Vaud est le dernier canton romand à appliquer encore le principe des rentes à vie, bien que des discussions soient en cours pour l'abolir. Tous les autres ont mis fin à ce régime, les derniers en date étant Genève (en 2023) et Neuchâtel (en 2025).

En outre, le Grand conseil vaudois a refusé, le mois dernier, d'abolir cette pratique en cas de condamnation pénale. Une courte majorité a estimé que la proposition était motivée politiquement par le cas Dittli.

On en parle là: Vaud refuse de couper une rente à vie en cas de condamnation

Il existe deux conditions pour toucher sa rente dans le canton de Vaud:

Avoir exercé comme conseiller d'Etat durant au moins dix ans (soit deux mandats). Avoir exercé comme conseiller d'Etat durant au moins cinq ans (un mandat), se présenter pour une deuxième législature et ne pas être réélu.

Si Valérie Dittli choisit de démissionner, elle ne touchera rien. C'est le cas de Rebecca Ruiz, par exemple, qui aura siégé sept ans au gouvernement vaudois et a démissionné volontairement. Elle l'a elle-même indiqué auprès de la presse et la chancellerie vaudoise nous le confirme.

Trois cas de figure

C'est plutôt la deuxième éventualité qui nous intéresse: celle de la non-réélection. Valérie Dittli a été élue en mars 2022 et la prochaine élection au Conseil d'Etat a lieu en mars 2027. Trois cas de figure existent:

Valérie Dittli ne se représente pas en mars 2027 et ne touche pas sa rente.

Valérie Dittli se représente en mars 2027, échoue et touche sa rente.

Valérie Dittli se représente en mars 2027 et est élue. Pour toucher sa rente, elle devra encore rester en poste jusqu'à la fin de son deuxième mandat.

Les calculs d'épicier

Une «porte de sortie» possible pour la centriste, serait donc de «tenir» encore une année dans les conditions actuelles et espérer ne pas être réélue en mars 2027. Elle gagnerait sa rente, quitte à perdre la face. Dans ce cas, combien toucherait-elle?

«Le montant versé oscille entre 15 et 60% du dernier traitement, en fonction de la durée d’activité de la Conseillère d’Etat et de son âge» Chancellerie du canton de Vaud

Le «dernier traitement», de quoi parle-t-on? Dans le canton de Vaud, le salaire des membres du Conseil d'Etat sera de 262 000 francs en 2026, nous indique Jean-Christophe Sauterel, vice-chancelier d'Etat. Des forfaits supplémentaires peuvent se monter à environ 24 000 francs, indique par ailleurs 24 heures.

D'un canton à l'autre: Voici ce que paie votre canton pour les rentes à vie

Selon un rapport du Grand conseil de 2025, le pourcentage du salaire final est calculé à raison de 7% par an jusqu'aux 5 ans obligatoires, puis de 4% annuels entre 5 et 10 ans, puis d'1% par an. L'âge joue aussi un rôle: avant l'âge de 55 ans, la rente est réduite de 1% par année, jusqu'à un plancher de 15%.

Alors, combien va-t-elle toucher?

Calculons. Si Valérie Dittli n'est pas réélue après cinq ans, elle touchera donc 35% de ses 262 000 francs, chaque année. Mais, étant alors âgée de 34 ans, il faudra retrancher 21% à ce chiffre, ce qui donne 14%. On rappelle que le minimum est de 15%.



Sur cette base, on peut estimer que Valérie Dittli toucherait d'abord 39 300 francs (15%) lors de sa première année en tant que «rentière». Cette somme serait ensuite augmentée de 2620 francs (1%) par année pour plafonner à 91 700 francs (35%) de rente dès ses 55 ans.



A l'âge de 40 ans, elle aurait touché plus de 330 000 francs de rente, un million à 50 ans et à 86 ans, espérance de vie moyenne d'une femme en Suisse, 3,3 millions.

Quel est le scénario idéal selon vous? Valérie Dittli démissionne au plus vite Valérie Dittli ne se représente pas pour un deuxième mandat Elle se représente, n'est pas réélue et touche sa rente: je ferais pareil à sa place! Valérie Dittli se représente et est réélue. On va rigoler... Voter Au total, 128 personnes ont participé à ce sondage.

Les rentes peuvent toutefois aussi être réduites, dans le cas où elles «excèdent le traitement d'un conseiller d'Etat en fonction». Ainsi, si Valérie Dittli, avocate de formation, devait dépasser 286 000 francs annuels de rente et de salaire cumulés, sa rente pourrait être réduite pour ne pas dépasser cette somme.