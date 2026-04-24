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Valérie Dittli a menti: un nouveau rapport dévoilé

Vidéo: YouTube/Keystone-SDA-ATS

«Valérie Dittli a menti»: un nouveau rapport dévoilé

La ministre vaudoise a bel et bien conclu un accord pour qu'une plainte pénale soit retirée à son encontre. Cette convention écrite prévoyait notamment l'octroi d'argent public au plaignant.
24.04.2026, 13:4424.04.2026, 14:23

Mandaté par le conseil d'Etat vaudois dans le cadre de l'affaire Dittli, l'ancien président du tribunal cantonal Jean-François Meylan a présenté ce vendredi son rapport. Pour rappel, il avait été chargé d'enquêter sur des mandats accordés à Jean-Claude Mathey, l'ancien président de la Commission foncière rurale 1, peu après le retrait d'une plainte envers la conseillère d'Etat.

L'enquêteur fait état d'une «convention écrite» entre Valérie Dittli et Jean-Claude Mathey. «Mme Dittli a menti et caché l’existence d’une convention aux membres du Conseil d’Etat, et en particulier ses incidences financières pour l’Etat», écrit le gouvernement vaudois dans un communiqué. Cet accord secret prévoyait notamment l’octroi d’une rémunération de 10 000 francs à l'avocat.

Valerie Dittli, conseillere d&#039;Etat vaudoise, parle lors de l&#039;ouverture de la 9eme edition du salon des vins Divinum ce mercredi 25 mars 2026 a morges. Divinum ouvre ses portes du 25 au 30 ma ...
Valérie DittliKeystone

Jean-François Meylan a écarté les allégations de Valérie Dittli selon lesquelles elle aurait informé la présidente du Conseil d’Etat de l’ensemble du contenu de la convention.

Elle a caché des «éléments importants»

L'enquêteur a également établi l’existence de deux versements, effectués en septembre 2024, sur ordre de la conseillère d'Etat, sur le compte de consignation de son avocat, pour un total de 23 000 francs. Un montant devant être versé à Jean-Claude Mathey.

«Ces versements ont eu lieu alors qu’aucune convention n’avait été conclue et que le Conseil d’Etat n’avait pas donné son accord au versement d’une compensation financière», écrit le gouvernement vaudois, qui précise que la somme a depuis été restituée.

«Un homme cagoulé m'a suivi»: des conseillers d'Etat sous pression

Valérie Dittli a ainsi dissimulé «plusieurs éléments importants dans ce dossier» et «disposé d’argent public» sans en avertir le Conseil d'Etat. «Le rapport de confiance avec Mme Dittli s’en trouve entamé et il sera difficile de le rétablir», indique le communiqué.

Le gouvernement a transmi le rapport au Ministère public. (jzs)

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