Valérie Dittli a tenté de reprendre la main via un communiqué, accentuant encore les dissensions. Image: keystone / dr

Commentaire

Affaire Dittli: une lente agonie

Le dernier rapport dans l’affaire Dittli, publié ce vendredi, semble agir comme un électrochoc pour le Conseil d’Etat vaudois, qui parle d’une confiance «entamée et difficile à rétablir». Faut-il comprendre que la confiance entre le gouvernement et la ministre était toujours de mise jusqu’ici? Foutaises. Et si l’indulgence et l’hypocrisie avaient trop duré?

Plus de «Suisse»

Il y a des moments où la politique feint de ne pas voir l’éléphant dans la pièce. Le Conseil d’Etat vaudois, après la publication du rapport Meylan, donne l’impression d’un choc tardif. Comme si la confiance envers Valérie Dittli venait soudainement de se fissurer. Comme si l’affaire débutait aujourd’hui. En réalité, elle dure depuis des mois. Des années.

Dans ce nouvel épisode d'une lente agonie qui dure depuis bien trop longtemps, Valérie Dittli est accusée d'avoir conclu un accord secret pour qu’une plainte pénale la visant soit retirée. La convention écrite prévoyait l'occtroi d'argent public au plaignant. Avant cela, plusieurs signaux avaient déjà alerté. Pas forcément illégaux, mais politiquement embarrassants. Et surtout, répétés.



Une Zougoise à Lausanne, une Lausannoise à Zoug

Le premier remonte à la question de son domicile fiscal. Valérie Dittli était imposée à Zoug jusqu’à fin 2021, d’où elle est originaire, mais elle avait brièvement déposé ses papiers à Lausanne pour les élections communales.

Pourtant, elle vivait en terres lausannoises depuis plusieurs années déjà, sans y être officiellement domiciliée, sinon comme «résidence secondaire». N’y a-t-il donc que la perspective d’un mandat politique pour transformer une adresse en domicile principal?

Elle s’était officiellement installée dans la capitale olympique début 2022, au moment de lancer sa campagne pour le Conseil d’Etat vaudois. Une expertise indépendante avait conclu qu’il n’y avait rien d’illégal. Mais le procédé avait soulevé des questions, et renvoyé une image pour le moins dissonante pour une future cheffe des finances.

A l’époque, les réactions avaient été mesurées. Dans les rangs de la gauche, certaines voix avaient crié au scandale. Mais dans l’ensemble, on avait volontiers parlé de situation personnelle complexe, de jeunesse politique, «d’optimisation fiscale». Valérie Dittli avait 30 ans, une trajectoire rapide, un manque d’expérience, et arrivait d’un autre canton. Beaucoup avaient choisi de fermer les yeux.



Des dossiers qui s’empilent

Sauf que depuis, les épisodes se sont accumulés: critiques internes, tensions avec l’administration… et désormais ce rapport, qui ajoute une couche difficile à ignorer. Il met au jour une convention écrite, signée en décembre 2024, actant le retrait d’une plainte contre un versement de 10 000 francs à Jean-Claude Mathey, le tout dans le dos du Conseil d’Etat. Un élément suffisamment grave pour que sa présidente, Christelle Luisier, évoque un mensonge et une dissimulation.

«Valérie Dittli a menti et caché l’existence d’une convention aux membres du Conseil d’Etat, et en particulier ses incidences financières pour l’Etat» Le gouvernement vaudois dans un communiqué

Dans la foulée, Valérie Dittli a tenté, ce vendredi après-midi, de reprendre la main via un communiqué. Elle y reconnaît l’existence de l’accord, tout en niant tout lien entre le versement des 10 000 francs et le retrait de la plainte. Elle affirme également avoir informé le Conseil d’Etat «selon les circonstances». Une version qui tranche avec celle du gouvernement, et qui illustre, au-delà des faits eux-mêmes, l’ampleur de la fracture au sommet de l’exécutif.

Pris isolément, chaque épisode pouvait encore passer. Mais mis bout à bout, ils dessinent une mécanique bien plus inquiétante, d’une confiance qui s’effrite, étape après étape.

Et pourtant, il aura fallu ce dernier élément pour que le ton change réellement. Ce vendredi, le Parti socialiste franchit d’ailleurs un pas supplémentaire en réclamant sa démission. Il titre son communiqué de presse:

«Combien de rapports et plaintes pénales faudra-t-il pour que Valérie Dittli démissionne?»

Comme si le parti actait désormais une conclusion qu’il avait jusque-là évité de formuler aussi frontalement. D’autres, comme les Jeunes socialistes ou le POP, avaient pris les devants bien plus tôt.



Et maintenant?

Aujourd’hui, Valérie Dittli est toujours en poste. Une partie de ses prérogatives, notamment le plus gros morceau, les Finances, lui a été retirée il y a bien longtemps. Et une question, plus politique que juridique, s’impose: que reste-t-il d’un mandat quand ce dernier a été progressivement vidé de sa substance, et que la confiance a commencé à s’éroder déjà peu après la prise de fonction?

Pendant des mois, les signaux ont été minimisés. Par prudence, par stratégie politique, ou par bienveillance envers une jeune élue inexpérimentée. Peut-être aussi parce que personne n’avait intérêt à ouvrir une crise politique majeure. Mais à force de temporiser, le risque est désormais d’abîmer durablement la confiance dans les institutions, bien au-delà du seul département de la ministre.

Aujourd’hui, le Conseil d’Etat écrit «qu’au vu de son comportement dans cette affaire, la confiance avec Valérie Dittli est entamée et sera difficile à rétablir». Une confiance «entamée». Le mot est presque pudique. Car à ce stade, la vraie question n’est peut-être plus de savoir quand la confiance s’est brisée. Mais plutôt pourquoi on a mis autant de temps à le reconnaître.