Des fonctionnaires manifestent lors de la 5e journée d'actions et de grève de la fonction publique vaudoise, le 1 mars 2023 à Lausanne. Image: KEYSTONE

La fonction publique met sa mobilisation sur pause, pour le moment

La base syndicale et le personnel de l'Etat ont décidé de poursuivre le mouvement, mais pas avant septembre prochain.

Plus de «Suisse»

Il n'y aura donc pas de septième journée de grève et de manifestation ce printemps, ni avant la rentrée politique d'août.

«Nous avons pris acte de la proposition du Conseil d'Etat. Nous ne sommes ni contents, ni satisfaits» David Gygax, secrétaire au Syndicat des services publics (SSP Vaud).

L'assemblée générale du personnel de la fonction publique et parapublique, réuni en assemblée ce jeudi soir à Lausanne, a voté à une très large majorité une résolution. Celle-ci «réaffirme son mécontentement face à la décision du Conseil d'Etat qui reste très en deçà de la pleine indexation pour 2023».

Le gouvernement est entré en matière

Les modalités de la poursuite de la mobilisation seront encore à définir lors d'une nouvelle assemblée générale à la fin de l'été, selon le texte. Il s'agira alors de discuter de l'indexation 2024.

La résolution donne cela dit déjà mandat aux syndicats de «préparer les revendications et les prises de position et les mobilisations nécessaires à l'obtention d’une garantie de la pleine indexation 2024 et un rattrapage de l'indexation 2023».

La «dernière offre»

Lors du troisième tour de négociations entre les syndicats et le gouvernement, début mai, celui-ci est finalement entré en matière sur l'une de leurs revendications salariales, proposant une revalorisation pérenne de 15 millions de francs dès 2024. Il avait précisé qu'il s'agissait de sa dernière offre.

Auparavant, le 22 mars dernier à la suite de la deuxième réunion, le Conseil d'Etat avait formulé plusieurs propositions concrètes pour un montant total de 47 millions de francs. Dans ce paquet de revalorisation figurait le versement d'un supplément salarial unique de 15 millions en 2024.

Les syndicats avaient répliqué six jours plus tard en demandant le versement de ce montant dans les salaires de novembre et décembre 2023, qui serviraient ensuite de base pour le calcul de l'indexation 2024.

«D'accord», a répondu le Conseil d'Etat le 4 mai, acceptant donc d'intégrer la somme de manière pérenne dans les grilles salariales, mais dès 2024 seulement. La revalorisation concerne la grille des salaires du personnel de la fonction publique et du CHUV, ainsi que des subventions octroyées à titre salarial au secteur parapublic.

De nouvelles discussions prévues cet automne

«Ce pas supplémentaire représente 0.2% d'augmentation de l'échelle des salaires», selon le Canton. Et définitivement pas question de pleine indexation pour 2023, ce qui était donc la revendication initiale du SSP Vaud, de SUD et de la Fédération des sociétés de fonctionnaires (FSF Vaud).

«C'est une manière différente d'y arriver, un autre chemin», avaient-ils alors commenté. Mais toujours loin du compte pour les montants, selon eux. Ils réclament ainsi déjà la pleine indexation pour 2024. Celle-ci fera l'objet de discussions dès cet automne.

Pour rappel, les trois syndicats jugeaient insuffisant le taux d'indexation des salaires de 1.4% dès le 1er janvier 2023, annoncé le 8 décembre dernier par le Conseil d'Etat. Ils réclamaient une indexation correspondant au moins à la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation entre octobre 2021 et octobre 2022 (+3%).

La prime unique de 0.8% du salaire octroyée par l'Etat de Vaud aux salariés de classes 1 à 10 en janvier 2023 ne les satisfaisait pas non plus. (ag/ats)