Populaires et pratiques, les vélos-cargos ne sont pas sans risques. Image: dr

Méfiez-vous des vélo-cargo en Suisse

Les vélos-cargos séduisent familles et urbains, mais leur maniabilité pose problème. Des crash-tests révèlent des risques graves pour enfants, cyclistes et autres usagers.

Ils sont stylés, écolos, pratiques pour trimbaler les enfants ou les courses. Les vélos-cargos ont tout pour plaire aux familles. Mais attention: leur utilisation n’est pas sans risque. C’est ce que révèlent des simulations d’accidents menées par AXA, le BPA et la police de Schaffhouse. L’occasion de rappeler quelques règles (vitales) pour éviter le pire.

Ils remplacent la voiture pour les trajets courts, séduisent les parents, et permettent de transporter enfants, sacs de courses ou colis. Electriques ou non, les vélos-cargos sont en pleine ascension.



Mais ce succès s’accompagne d’un oubli fréquent: ce ne sont pas de simples vélos. Plus lourds, plus larges et moins maniables, ils demandent plus de maîtrise, surtout quand ils sont chargés. Et en cas d’accident, les conséquences peuvent être graves.

Ce que montrent les crash-tests

Les experts d’AXA, du BPA et la police de Schaffhouse ont simulé des collisions avec des vélos-cargos. Et le constat est alarmant:

Les ceintures peuvent lâcher sous l’impact.

Des enfants mal attachés risquent d’être éjectés du bac.

Le conducteur peut passer par-dessus le guidon… et retomber sur les enfants.

Le crash en vidéo 👇 Vidéo: extern / rest

La vitesse de ce crash-test est de 25 km/h. Les experts rappellent néanmoins, qu'un choc, même à vitesse modérée, peut avoir des effets dramatiques. Le message est clair: pas de place pour l’improvisation.

Heureusement, il existe des bons réflexes à adopter avant de se lancer:

Sécuriser les enfants dans des sièges adaptés à leur âge, avec des ceintures bien attachées.

S’entraîner à manier son vélo-cargo dans un endroit sans circulation.

Adopter une conduite défensive: anticiper, garder ses distances, éviter les manœuvres brusques.

Contrôler régulièrement l’état des ceintures, boucles et fixations.

Se rendre visible, même en plein jour: vêtements réfléchissants, lumières allumées.

Porter un casque, pour les petits comme pour les grands.

Opter pour un modèle avec ABS, surtout si c’est un vélo-cargo électrique.

Ce qui change au 1er juillet 2025

Dès cet été, la législation suisse évolue:

Les vélos-cargos électriques jusqu’à 450 kg seront autorisés sur la route.

Un permis pour cyclomoteur (catégorie M) sera nécessaire, sauf pour les modèles jusqu’à 250 kg: dès 16 ans, pas de permis requis et de 14 à 16 ans, permis M obligatoire.

L’Office fédéral des routes (Ofrou) a publié un tableau récapitulatif avec toutes les infos selon le modèle et le poids.

En plein essor, le vélo-cargo s’inscrit dans une dynamique de transition vers une mobilité plus durable. Mais à l’instar de tout véhicule, il suppose une bonne maîtrise de ses spécificités techniques et de sécurité. Une formation, même informelle, peut faire toute la différence, notamment lorsqu’il s’agit de transporter des enfants.