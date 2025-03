Des restrictions d'accès ne s'avèrent pas nécessaires. Les promeneurs sont toutefois invités à éviter tout contact direct avec la terre et à se laver les mains après leur visite dans la zone. Des panneaux d'information destinés au public ont été installés sur les chemins piétons et didactiques qui traversent cet espace.

Le bonheur des Suisses chute et c'est leur faute

La Suisse a quitté le top 10 des pays les plus heureux du monde. Il y a dix ans, nous occupions encore la première place et nous nous retrouvons aujourd'hui à la 13e. Voici les raisons de cette chute.

La Suisse, grande perdante du «Rapport mondial sur le bonheur» 2025. Une équipe interdisciplinaire de l'Université d'Oxford établit chaque année un état des lieux du bonheur dans le monde. Et dans la 14ᵉ version publiée jeudi, la Suisse ne se classe plus qu'au 13ᵉ rang. Il y a quatre ans, nous terminions encore sur la troisième marche du podium, et même sur la première en 2014 et 2015.