L'avenir du climat vous déprime? Pas de panique, Bertrand Piccard est là🤗

L'avenir du climat vous effraie? Restez optimiste grâce à Bertrand Piccard

On a soumis 5 faits déprimants sur le changement climatique à Bertrand Piccard et on lui a demandé de nous remonter le moral. A-t-il réussi? À vous de juger.

Ces derniers temps, l'actualité sur le changement climatique a de quoi nous déprimer. Encore cette semaine, la publication d'un nouveau rapport sur les gaz à effet de serre indique que la pollution atmosphérique augmente. L'éco-anxiété chez les jeunes est, elle aussi, alarmante: 77% d'entre eux se disent majoritairement «effrayés» par le futur.

Mais alors comment voir la vie en vert au lieu de sans cesse broyer du noir? À la veille de la COP26 et à l'occasion de la sortie de son nouveau livre «Réalistes», on est allés à la rencontre de Bertrand Piccard.

Psychiatre et explorateur, l'environnementaliste suisse est plutôt du genre à voir le verre à moitié plein. On lui a donc soumis les 5 faits les plus déprimants sur le changement climatique dans le but qu'il nous remonte le moral.

