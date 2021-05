Suisse

Vidéo

Un paysans vaudois s'agace: «Nos enfants ne sont pas des handicapés»



Vidéo

Un paysan vaudois s'agace: «Nos enfants ne sont pas des handicapés»

Vidéo: watson

Eddy Gaspoz en a marre. Dans une vidéo postée sur Facebook, l'agriculteur vaudois dénonce les attaques contre le monde paysan dans le cadre des initiatives agricoles en votation le 13 juin et reproche à Guy Parmelin son inaction.

Son coup de gueule cartonne sur les réseaux sociaux. Eddy Gaspoz, agriculteur à Granges-près-Marnand (VD), en a marre du débat pourri autour des deux initiatives agricoles soumises au peuple le 13 juin prochain.

«Les gens sont devenus grossiers. Avant d'arriver aux menaces de mort, on devrait pouvoir discuter»

Dans une vidéo postée lundi sur Facebook et vue plus de 7000 fois, il laisse libre cours à sa colère. La cause? Des propos tenus par l'élue verte Céline Vara dans Infrarouge, le 12 mai. Se référant à une récente étude sur les pesticides, elle expliquait:

«On rend nos enfants malades. (...) Lorsque la mère a exercé sa profession de paysanne pendant qu'elle était enceinte, la qualité du sperme de son fils est amoindrie. On parle de perturbateurs endocriniens, de cancer, de malformations. On a vraiment une modification de l'ADN, on a des enfants qui naissent malformés. C'est ça la réalité»

«Ses propos sont malhonnêtes, voir juridiquement attaquables, et sont juste là pour faire mal et faire peur», estime Eddy Gaspoz qui s'en prend également à Guy Parmelin, surnommé «le vigneron» dans la vidéo.

«Apprenez à respecter les gens qui vous nourrissent» Vidéo: watson

Pour ceux qui veulent voir la vidéo en entier:

Des inconnus ont par ailleurs mis le feu à un char des opposants: Un char des opposants aux initiatives agricoles incendié Link zum Artikel

