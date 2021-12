Vidéo: watson

Trop tard pour se faire tester avant Noël? Voici comment réussir un auto-test

Avec l'approche de Noël, être en possession d'un test négatif signifie que l'on a une chance de pouvoir passer les fêtes en famille sans contaminer tout le monde. Mais encore faut-il pouvoir le faire. Explications en vidéo.

Team watson

Les disponibilités dans les centres de test sur la région lémanique se font de plus en plus rares en cette période de Fêtes et de départs en vacances. D'après 24h, c'est la ruée sur les dépistages depuis quelques semaines, avec plus de 2'000 tests par jour rien qu'au centre M3 de l'aéroport de Genève.

Et ce n'est pas mieux à Lausanne où le prochain créneau disponible, selon OneDoc, est le 27 décembre. Trop tard donc pour être sûr de ne pas contaminer grand-papa ou grand-maman sous le sapin.

Cependant, il reste une dernière solution: les auto-tests. Même s'ils ne sont pas aussi fiables que les autres, ils permettent de se faire une idée. Ils sont en vente dans la plupart des pharmacies. Dernier obstacle: le réaliser correctement. Pour être sûr et certain de réussir votre auto-test, on vous dévoile la marche à suivre👇