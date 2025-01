Pfister dénonce l'appel à la démission de Viola Amherd

Ce champignon luminescent suisse intrigue scientifiques et artistes

Samedi, la direction de l'UDC a exigé la démission de la conseillère fédérale. Elle accuse la ministre d'«errements politiques» et d'«erreurs de casting» au sein du DDPS. La Suisse ne serait, selon le parti conservateur, «plus du tout en mesure de veiller de manière autonome à la sécurité du pays et de la population».

Et de rappeler l'achat d'un nouvel avion de combat ainsi que l'augmentation du budget de l'armée. Questionné sur les reproches visant la ministre centriste, Gerhard Pfister a rappelé que le Département fédéral de la défense (DDPS) menait environ 4000 projets différents.

Le permis de conduire suisse va être bouleversé par une nouvelle loi

À partir de juillet, les systèmes d’assistance et de conduite automatisée feront partie des examens théoriques et pratiques de conduite. Marc Niklaus, moniteur de conduite, explique ce que cela implique pour lui et ses élèves.

Le Conseil national et le Conseil des Etats ont adopté au printemps 2023 une révision partielle de la Loi sur la circulation routière (LCR), établissant les bases légales pour la conduite automatisée en Suisse. En décembre 2024, le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance correspondante, qui entrera en vigueur en mars.