La Suisse pourrait imposer une loi contre les conducteurs «irresponsables»

Malgré les chutes de neige et les routes verglacées, certains roulent encore avec des pneus d'été et mettent ainsi tous les usagers de la route en danger. C'est pourquoi la conseillère nationale PS Gabriela Suter veut désormais inscrire dans la loi l'obligation d'utiliser des pneus d'hiver.

Chaque année, c'est la même chose: après l'automne vient l'hiver. Il fait froid et il finit par neiger. Bien qu'il faille s'y attendre, chaque année, certains sont surpris. Ce fut le cas la semaine dernière: malgré les routes enneigées, des automobilistes roulaient encore avec des pneus d'été.

C'est dangereux, car les pneus d'été offrent nettement moins d'adhérence lorsque les températures sont basses et que les routes sont verglacées. Mais ce n'est pas interdit. En cas d'accident, on risque certes d'avoir des problèmes avec l'assurance, mais on a théoriquement aussi le droit de rouler en hiver avec des pneus d'été.

«C'est totalement irresponsable» la conseillère nationale PS Gabriela Suter

Pour elle, il s'agit en premier lieu de sécurité routière:

«Ces personnes ne mettent pas seulement en danger leur propre personne, mais aussi les autres usagers de la route»

C'est pourquoi elle insiste qu'il faut une obligation de pneus d'hiver. Si les pneus d'hiver étaient inscrits dans la loi, la police pourrait également effectuer des contrôles préventifs et sanctionner les conducteurs fautifs.

Son collègue Benjamin Giezendanner (UDC) ne partage pas son avis. Il mise plutôt sur la responsabilité individuelle. «Actuellement, chaque automobiliste peut dire lui-même: je mets maintenant mes pneus d'hiver». L'entrepreneur de transport doute qu'une obligation de mettre des pneus d'hiver mène réellement à moins d'accidents. De plus, l'élu UDC pense qu'il serait difficile de trouver un jour de référence pour changer de pneus en Suisse, car la première neige en plaine a généralement lieu plus tard que dans les régions de montagne.

Les derniers jours ont montré que la responsabilité individuelle n'a pas vraiment fonctionné: les pneus d'été sont responsables d'un tiers des accidents de cette semaine. Gabriela Suter maintient donc son projet, elle prépare une intervention au Conseil national. Selon la conseillère nationale PS, inscrire dans la loi l'obligation de rouler avec des pneus d'hiver de novembre à fin février est une solution pragmatique et facile à mettre en œuvre. (phh)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci