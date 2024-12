L'Enyaq de Skoda a été plus populaire que le Model Y de Tesla pour la première fois en Europe en octobre. Image: www.imago-images.de

Cette voiture tchèque détrône Tesla

Tesla dominait largement tous les classements des nouvelles immatriculations en Suisse et en Europe. Mais un nouveau venu change la donne.

En octobre, près de 170 000 nouvelles voitures électriques ont été immatriculées en Europe. Cela représente 7% de plus qu'en octobre de l'année précédente. Les SUV électriques Skoda Enyaq, Tesla Model Y et VW ID.4 ont été particulièrement appréciés. En quatrième position, on trouve la Volvo EX30, un autre SUV.



Au total, en octobre 2024, sept des dix voitures électriques les plus vendues en Europe étaient des modèles SUV.

Seules la nouvelle VW ID.7, disponible en break et en berline, la VW ID.3 (voiture compacte) et la Tesla Model 3, toujours aussi populaire, parviennent à briser la phalange des SUV. Avec la Porsche Macan à la 10e place, le troisième nouveau venu dans le top 10 est également un SUV.



Skoda bat Tesla pour la première fois

Le classement d'octobre est un instantané. Sur l'ensemble de l'année, le Model Y de Tesla reste largement en tête en Europe. Mais pour Skoda, fabricant tchèque, le mois d'octobre a été réjouissant: pour la première fois depuis deux ans, Tesla n'est plus en tête d'un classement mensuel. Les ventes de l'Enyaq ont augmenté de 44% par rapport au même mois de l'année précédente, alors que celles du Model Y ont chuté de 18%.



Dans le classement annuel, la voiture électrique de Skoda pourrait s'emparer de la troisième place en Europe d'ici la fin de l'année, derrière la Model Y et la Model 3.



Le top 10 d'octobre

Skoda Enyaq La Skoda Enyaq est disponible en SUV et en coupé. Image: keystone

Tesla Modèle Y Image: Shutterstock

VW ID.4 Image: keystone

Volvo EX30 Image: Shutterstock

VW ID.7 Image: Shutterstock

VW ID.3 Image: vw

BMW iX1 Image: Shutterstock

Tesla Modèle 3 Image: keystone

Mercedes EQA Image: Shutterstock

Porsche Macan Image: Shutterstock

Les SUV sont de plus en plus populaires en Suisse

La tendance ininterrompue des SUV n'est pas un phénomène purement lié aux voitures électriques: 56% des nouvelles voitures immatriculées en Suisse l'année dernière étaient des Sport Utility Vehicles. Les voitures électriques représentent chez nous une part de marché d'environ 20%. Une grande partie des modèles de SUV nouvellement immatriculés sont donc des modèles à combustion ou hybrides.

En 2010, seuls 17% des voitures neuves étaient des SUV. En 2022, ce chiffre a dépassé pour la première fois la barre des 50%. Les constructeurs transforment de plus en plus les monospaces compacts et les breaks en SUV.



En Suisse, le coupé SUV Modèle Y de Tesla a remplacé les leaders de longue date que sont la Skoda Octavia (break) et la VW Golf (voiture compacte) en tant que voiture la plus vendue. En 2024, le Modèle Y d'Elon Musk sera toujours, et de loin, la voiture la plus populaire en Suisse; devant la Skoda Octavia et le SUV familial Tiguan de VW.



(oli)

Traduit et adapté par Chiara Lecca