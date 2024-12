Pourquoi un tiers des voitures suisses auront un problème en 2025

Le 31 décembre, les fréquences FM des stations de la SSR seront désactivées. Elles ne seront alors accessibles que via DAB+ et Internet. Les voitures plus anciennes devront être équipées d'adaptateurs. La plateforme Galaxus rencontre des problèmes de livraison.

Bruno Knellwolf / ch media

A partir du 1er janvier, les vieilles voitures seront silencieuses. Après 75 ans d'existence, la SSR cesse définitivement d'utiliser ses fréquences FM. Ceux qui ont encore une radio classique dans leur voiture ne pourront donc plus capter les stations de la RTS.

Une grande partie des automobilistes s'en verront de facto impactés, car la SRR détient 60% de parts de marché en Suisse. L'arrêt des radios privées suivra fin 2026, date à laquelle les voitures plus anciennes ne recevront plus du tout de signal radio. A moins que les propriétaires n'aient équipé leurs véhicules.

En Suisse, 1,8 million de voitures sont concernées, selon Marco Wölfli du TCS. «Cela correspond à environ 38% du parc automobile». Comme les nouvelles voitures doivent être équipées d'une radio DAB+ depuis le 21 décembre 2020, le nombre de voitures sans DAB+ ne cesse logiquement de diminuer. De plus, les constructeurs automobiles avaient déjà commencé à installer des radios DAB+ dans leurs nouveaux véhicules des années auparavant.

Remplacer la radio ou brancher un adaptateur

Il n'empêche, une voiture sur trois qui n'a plus accès à la radio, cela représente un changement important. Ceux qui n'ont pas de réception DAB et qui veulent quand même écouter la radio ont plusieurs possibilités.

«On peut soit changer l'autoradio, ce qui est cher et compliqué, ou utiliser un adaptateur» Marco Wölfli, TCS

Pour installer un nouvel appareil DAB+, il faut faire appel à un garagiste. Mais pour l'adaptateur, on peut le faire soi-même, en étant un peu débrouille. Les voitures équipées d'une prise auxiliaire sur la radio ou dans la console centrale sont les plus faciles à équiper. L'adaptateur peut y être raccordé. Si cette prise auxiliaire fait défaut, il faut un récepteur DAB+ qui transmet le programme radio à l'autoradio au moyen d'un transmetteur FM intégré.

Le TCS a comparé quatre adaptateurs. «Le test a montré que la réception DAB+ fonctionne bien avec les quatre appareils», explique Wölfli. Toutefois, le son et la stabilité sont nettement meilleurs lorsque la voiture est équipée d'une entrée auxiliaire.

Attention avec l'utilisation du smartphone

Une autre idée aura rapidement supplanté ces bricolages pour ceux qui ont l'habitude d'écouter un podcast ou leur playlist Spotify préférée en voiture: utiliser son téléphone pour jouer la radio. Si la voiture dispose d'une connexion Bluetooth ou câblée, la solution ne nécessite aucune adaptation supplémentaire.

Et attention au volant! Image: KEYSTONE

Mais la prudence est de mise, car cette solution consomme des données, notamment à l'étranger. Selon le TCS, une heure d'écoute de la radio avec le smartphone consomme 60 mégaoctets de données.

Plus d'adaptateurs chez Galaxus

La ruée sur les adaptateurs est importante depuis des mois. La plateforme de vente en ligne Galaxus est confrontée à des problèmes de livraison. «Nous ne sommes réapprovisionnés qu'en petites quantités», explique Martin Baumann, représentant de l'entreprise.

«Nos acheteurs ne doivent s'attendre à une meilleure disponibilité de ces produits qu'à partir de février»

Selon lui, la demande est énorme dans toute l'Europe. Le cas de la Suisse est similaire à celui de la Norvège, où la radio FM a été désactivée. La demande est également forte en Allemagne. En France, l'extinction n'interviendra qu'en 2033.

Les postes fixes aussi concernés

Le problème ne concerne pas que les autoradios. Les radios portatives ou fixes classiques sont elles aussi concernées. Si vous aviez l'habitude d'allumer votre bon vieux poste de radio en faisant la cuisine, il faudra acheter un nouvel appareil ou un adaptateur.

En conséquence, la vente d'appareils DAB+ non destinés aux véhicules a elle aussi passablement progressé. En novembre 2024, le commerçant en ligne Galaxus a enregistré une hausse de 273% par rapport à l'année précédente.

Traduit et adapté par Noëline Flippe